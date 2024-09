La 'vallisoletana' que ha pasado de tener miedo escénico a ser la estrella de 'La Voz': "Espero que me traiga trabajo"

El nombre de Rocío Torío lleva días sonando con fuerza en el espectro mediático. El motivo no es otro que el hecho de que la madrileña afincada desde los 14 años en Valladolid se convirtiese el pasado viernes en una de las grandes protagonistas del segundo programa de audiciones a ciegas de la nueva edición de La Voz.

La joven de 30 años conquistó a los cuatro coaches del programa (Luis Fonsi, Antonio Orozco, Malú y Pablo López) con una preciosa e impactante interpretación de Sakura de Rosalía.

Su preciada y potente voz hizo que los cuatro artistas se giraran, le manifestaran su deseo de que formara parte de sus respectivos equipos e incluso le profirieran verdaderos halagos que llegaron a emocionar a una Rocío que, a juzgar por lo que se pudo ver en la gala, no daba crédito de lo que estaba viviendo.

"Nos acabas de dar una masterclass de autocontrol a todos y eso no es algo que se aprenda, sino que uno nace con ello", llegó a expresar Luis Fonsi. "Siempre soñamos con una voz como la tuya", añadió Antonio Orozco.

En plena resaca de emociones por todo lo ocurrido, Rocío ha confesado a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León cómo vivió ese momento en una entrevista en la que la artista también ha aprovechado para compartir su historia.

Así, más allá de reconocer que para ella el hecho de haber llegado a las audiciones a ciegas "ya es una experiencia muy reseñable en mi vida", ha explicado que el que se giraran los cuatro coaches la convirtió, además, en "una de las más emocionantes".

"El estar ahí en el escenario y que Luis Fonsi, Malú, Antonio Orozco y Pablo López me dijesen cosas tan positivas, me emocionó, y me llevaré ese recuerdo para siempre en el corazón", ha expresado.

Sobre los motivos por los que se decantó por Sakura para las audiciones a ciegas, Rocío ha explicado que se debe a lo tanto que le ha emocionado la canción desde el primer día, así como a que, desde su punto de vista, "aporta frescura y novedad".

La misma emoción que sitió ella la generó también en los coaches, a quienes se ha referido como personas "geniales y muy cercanas, que me trataron con mucho cariño y respeto".

Ella siente admiración por todos y cada uno de ellos, pero solo podía quedarse con uno. Así, se decantó por Luis Fonsi.

"En el momento de la audición estaba muy nerviosa y realmente no me imaginaba un pleno para nada. Él fue el primero que se giró y no quise pensármelo demasiado. Podría haberme ido con cualquiera de los cuatro, pero Luis Fonsi estaba entre mis primeras opciones", ha confesado.

Rocío ha reconocido que no se presentó con ninguna pretensión especial, sino que lo hizo "por probar". Lo que ella no esperaba es que iría pasando castings hasta llegar a las audiciones a ciegas. "Me sorprendió muchísimo porque además los talentos de este año son increíbles", ha añadido.

La vallisoletana de adopción ha afirmado que el haber formado parte de un talent de este tipo ha significado "un reto emocionante que a la vez me ha dado un poco de vértigo, porque sabía que millones de personas me iban a ver, escuchar y juzgar".

En cualquier caso, "haber tenido la oportunidad de que miles de personas me hayan escuchado para mi es un sueño cumplido", ha confesado.

Si bien, sí ha querido dejar claro que, aunque no pretende que su paso por La Voz le traiga fama, "porque estar en un programa de televisión no te garantiza nada", "lo que sí espero es que me traiga trabajo", ha espetado.

Telonera de Chenoa

Rocío Torío está consiguiendo hacerse un hueco en el complicado mundo de la música. Pero esto no es solo fruto de su participación en el programa de Antena 3 presentado por Eva González, sino también de todo el trabajo y esfuerzo desempeñado a lo largo de los últimos años.

La 'vallisoletana' lleva tres años luchando día a día por poder dedicarse a su verdadera pasión. "No es fácil y, aunque a veces hay que combinarlo con algún otro trabajo esporádico, siempre intento ver la luz al final del túnel", ha expresado.

Su interés por la música se remonta a cuando era "chiquitilla". Tal y como ha confesado, entonces ya le gustaba cantar y siempre se imaginaba "en escenarios".

Sin embargo, al entrar en la adolescencia llegó a tener "miedo escénico", lo que para ella supuso un grave problema, dado que su intención era convertirse en una artista de éxito.

Dispuesta a superarlo, se apuntó a un coro en el que consiguió ir dejando de tener miedo al público y en el que poco a poco se fue sintiendo cada vez más cómoda, lo que le hizo ir teniendo más claro "que quería dedicarme a esto".

Empezó haciendo los coros del disco de Guille Jové en Valladolid y años más tarde, en 2016, decidió formar su propia banda, llamada De Perdidos. Con ella ha llegado a ganar el Onda Rock en 2017 e incluso a telonear a Chenoa en la Plaza Mayor de Valladolid en las fiestas de 2018.

"Y desde entonces, entre las diferentes bandas de las que formo parte, mi proyecto personal y las obras de teatro en las que participo, no he parado", ha confesado Rocío.

Porque sí, además de cantante, la 'vallisoletana' también es actriz de teatro y locutora de cuñas publicitarias.

"El teatro ha llegado como consecuencia del canto y estoy super agradecida porque es un formato diferente al escenario musical, del que he aprendido mucho. Las locuciones publicitarias también me encantan y es un mundo que me gustaría seguir explorando sí o sí", ha reconocido.

Si algo tiene claro Rocío, es que no quiere encorsetarse únicamente en una cosa y que su intención es seguir "explorando partes de mí".

Sin embargo, es consciente de que la música juega un papel especial en su vida, dado que "siempre ha estado ahí para mí y sé que es algo que no voy a poder evitar nunca".

Lo que aún no tiene decidido es hasta dónde quiere llegar. De momento, no ve un límite, así que prefiere dejarse llevar y seguir luchando por ir cumpliendo sueños. ¿El más claro y definido? "Poder enseñar mis canciones al mundo y que tengan un buen recibimiento", ha concluido.