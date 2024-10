La inesperada advertencia de Antonio Orozco a una aspirante de 'La Voz': "Este programa es muy largo"

Las audiciones a ciegas han llegado a su final en La Voz, el talent show conducido por Eva González ha marcado máximo de temporada en media de espectadores, al obtener 1.340.000 millones de seguidores y obteniendo un notable 14,7% de cuota. Esta última tanda de selección de aspirantes ha dejado una inesperada advertencia de Antonio Orozco a una de las concursantes que ha logrado entrar entre los últimos elegidos por los coaches.

Las últimas audiciones a ciegas son las más complicadas, dado que buena parte de los coaches tienen a sus equipos casi al completo, lo que provoca que los últimos puestos provoquen que cada uno de los cuatro se vuelva más exigente a la hora de apretar el pulsador. Eso fue lo que le sucedió a Karla Ferri, venezolana de 33 años que vive en Murcia.

La aspirante ya partía con el hándicap de que no podía entrar en el equipo de Malú, quien completó su grupo en la gala previa de audiciones. Con el apoyo de su familia, la treintañera se subió al escenario para cantar una versión de Unstoppable de Sia. Aunque publicado en 2016, dentro de su álbum This Is Acting, no fue hasta 2022 cuando se lanzó como single, dada su popularidad por el anuncio protagonizado por Zendaya para Lancôme en 2019.

Karla demostró tener un gran torrente de voz, conquistando al público con unas tonalidades de agudos que parecían cautivar a los coaches, los cuales se mostraron indecisos durante su actuación, siendo Malú la única que podía disfrutar de su interpretación, debido a que su equipo ya estaba completo. La madrileña hacía gestos para que sus compañeros se animasen.

De hecho, Malú pulsó varias veces su botón, demostrando que, de no ser porque ya tenía su equipo al completo, no dudaría el elegir a Karla. Esto fue lo que terminó convenciendo a Luis Fonsi, quien apretó su pulsador. El puertorriqueño fue el único de los tres coaches que eligió a la aspirante, aunque Antonio Orozco hizo varios amagos durante la actuación.

Karla Ferri en 'La Voz'.

Fonsi estaba entusiasmado y se puso a bailar, dado que sabía que Karla iba a entrar en su equipo, al no haber rivales que se disputasen a la aspirante. La venezolana no podía contener su ilusión y se le escapó una frase por su entusiasmo: “¡El que quería!” Unas palabras que emocionaron al artista de Despacito.

Fue ahí cuando Orozco le lanzó una advertencia algo incómoda. “Todos los iríamos con Luis, que lo sepas, pero lo que no haríamos los demás sería decir que te querías ir con él”, expresó el catalán. “Este programa es muy largo”, le recordó. Y ahí no se equivocaba, puesto que parte de las mecánicas de La Voz son los robos de aspirantes para unirlos al equipo de otros coaches.

'La Voz'.

Orozco ha logrado que cuatro de sus concursantes en el talent show, dos en Antena 3 y dos en Telecinco, se alzasen con la victoria. Karla fue rápida al responderle. “Si me robas, me voy contigo también”, expresó, logrando que Orozco se mostrase contento con la respuesta.

Eso sí, después, la venezolana reculó: “Es mentira. No me vendo, me voy contigo, mi corazón”. Karla confesó ser una fan de Fonsi desde hace muchos años. Por ello, el puertorriqueño quiso que cumpliese un sueño: cantar con él. Con la elección de la treintañera, el boricua completó su equipo.