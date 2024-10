Risto Mejide paraliza 'Demos' para lanzarle una pregunta a una joven, al descubrir que es famosa en redes sociales

Este miércoles, 23 de octubre, Telecinco estrenó Demos: El gran sondeo, un debate a gran escala -casi 300 personas- y en directo sobre cuestiones que "hasta ahora nadie ha atrevido a preguntar", por diversos motivos. Como maestro de ceremonias, Risto Mejide.

En cuanto al éxito del formato de Vodevil TV, el propio Risto prefería ser cauto y arrancar en un perfil bajo. Sin embargo, los datos de la primera entrega son, desde luego, alentadores: se llevó el 10,4% de la cuota de pantalla y 658.000 espectadores de media.

En cuanto al público, en la presentación de Demos, a la que asistió BLUPER, el publicista aseguró que no habían hecho "distinción ideológica" entre los asistentes. Simplemente estarían divividos por grupos de edad. Sí que existiría filtrado para seleccionar a gente que pudiese hablar sobre los temas con conocimiento de causa.

Eso sí, una de las asistentes, de la grada de los veinteañeros, era conocida para los usuarios de TikTok. Concretamente, la chica tiene 380.000 en esta red social. Tiene 22 años, estudia Derecho e imparte charlas sobre feminismo, motivo por el cual saltó a la fama.

Se trata de Carla Galeote, que se hizo viral por grabar a un hombre de 70 años masturbándose mientras fijaba la mirada en ella. El vídeo no tardó en esparcirse en redes sociales, donde también se planteó el debate de si estaba incurriendo en un delito por grabar a una persona sin su consentimiento.

Carla Galeote acudió a 'Demos' este miércoles Mediaset España

Mientras Galeote debatía acaloradamente sobre la vivienda y el precio de los alquileres, Mejide reparó en los comentarios que estaba recibiendo en X la chica: "Por cierto, Carla, tienes muchos fans en Twitter diciendo que ya eres conocida. ¿De qué eres conocida?"

"Pero, ¿son cosas buenas o malas?", preguntó ella. "En Twitter siempre es malo", bromeó el presentador del canal de Fuencarral. Carla no se achantó ante las críticas: "Vale, pues un saludo. Un saludo desde aquí, desde Demos, para la gente que dice cosas malas y aun así nos ven".

Así arrancó 'Demos'

A las 23:00 horas, apareció el rostro iluminado de Risto Mejide en las pantallas de Telecinco. Empezaba Demos: El gran sondeo y el conductor catalán inauguraba el espacio con una declaración de intenciones: "Son las once en punto y estamos en directo desde los estudios Picasso de Mediaset, en Madrid".

"El problema de la vivienda, ¿es el mismo si uno tiene 20 que si tiene 60? ¿Y el de las pensiones? ¿Somos un país racista? ¿La gente se hace más o menos intolerante con el paso de los años? Y, la corrupción, ¿existe solo en política o somos corruptos por naturaleza? ¿Cuántos jóvenes han pensado en suicidarse alguna vez?", planteaba Risto.

"Bienvenidos al único programa donde la democracia, la demografía y la demoscopia no serán palabras vacías, sino espejos en los que se reflejen cuestiones que hasta ahora nadie se atrevió a preguntar. Bien porque no procedía, bien porque no interesaba. Democracia, demografía y demoscopia. Tres conceptos que nacieron hace más de 2.000 años en un ágora, en una plaza, en un foro como este", zanjó Mejide, iluminándose el resto del plató y enseñando las gradas repletas de gente.