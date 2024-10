Broncano imita (a su manera) a 'El Hormiguero' con su experimento más viral: "¿Sabe quién es Ester Expósito?"

Este miércoles, 23 de octubre, en La Revuelta, las habituales salidas a Gran Vía de Jorge Ponce dieron un divertido giro. Aprovechando que David Broncano recibió a Ester Expósito como invitada, el programa decidió 'sacar' a la actriz a la calle, supuestamente disfrazada para no ser reconocida.

Es algo que en el pasado hizo El Hormiguero. Aún es recordado el momento en que Rosalía se colocó unas gafas y una peluca y fue preguntando a la gente qué le parecía ella como cantante. Las respuestas, como no podía ser de otra manera, sorprendieron.

En el caso del espacio de La 1, lo que se hizo fue contactar con Toñi, una señora que fingió ser Ester Expósito y caracterizarse de persona mayor para que no a reconociesen por la calle. "En los ojos se te ve todavía el brillo de la juventud, Ester", bromeó Ponce en el camerino, por lo que la señora se puso unas gafas, con el fin de no levantar ningún tipo de 'sospecha'.

"Ahora me voy al programa de Broncano a servir coño", aseguró Toñi, utilizando esta expresión tan extendida entre los jóvenes, antes de abandonar el camerino y encontrarse con el presentador jiennense para su entrevista. Pero, antes, la mujer tenía una serie de entrevistas callejeras que hacer.

"No quiero que nadie me pregunte. Ni agobios, ni nada. Yo soy Toñi, no Ester", remarcó, instantes previos a encontrarse con los primeros viandantes: "Buenas tardes, ¿qué os parece Ester Expósito? ¿Os gusta?". "Me parece muy guapa" o "como actriz no me gusta mucho" fueron algunas de las respuestas.

🫢 Hemos disfrazado a Ester Expósito para que saliese a la calle y que la gente hablase de ella, ¡¡SIN QUE SUPIERAN QUE ESTABAN HABLNDO CON ELLA!! #LaRevuelta pic.twitter.com/ZJnFGZaq5p — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 23, 2024

Incluso una pareja afirmó que no conocía a la intérprete de Élite porque eran "de Barcelona". Era entonces cuando llegaba el 'descubrimiento', con Toñi quitándose las gafas, generando el desconcierto de los allí presentes: "Bueno, es que yo soy Ester Expósito".

"Bueno, pues ha quedado genial, ¿eh?", aplaudía la verdadera Ester, una vez La Revuelta emitió la broma. "Gracias por esto, Ester. Has dedicado mucho tiempo a caracterizarte", agradecieron David Broncano y Jorge Ponce, entre risas.