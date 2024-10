Manuela Carmena se sincera sobre 'Mask Singer': por qué aceptó la oferta y una curiosa comparación con la política

El desenmascaramiento de Manuela Carmena, este miércoles, 23 de octubre, en Mask Singer, fue uno de los grandes momentos de la edición. La exalcadesa de Madrid vistió el disfraz de Patita de Goma y dejó boquiabiertos a todos los investigadores al desprenderse de él.

Tras la entrega, Antena 3 emite un espacio llamado Detrás de la máscara, donde los famosos cuentan cómo han vivido la experiencia y si les ha sido difícil guardar el secreto. Carmena desveló por qué aceptó la oferta de participar en el formato de Fremantle.

"Tengo una ONG en la que hacemos zapatos. Se llama Zapatelas. Hacemos una artesanía maravillosa, juguetes y cosas preciosas. Como no tenemos subvenciones, me dedico un poco a hacer propaganda", confesó la magistrada, que explicó cómo se las había ingeniado para mantener en perfil bajo que era concursante de 'talent' de máscaras.

Tarea nada fácil, ya que Manuela es una persona tremendamente conocida en Madrid, aun estando ya fuera de la política: "La gente me trata con mucho cariño siempre que voy por la calle. En el metro, en las tiendas, a veces, simplemente nos miramos y nos sonreímos. Como diciendo: 'Yo sé quién eres".

Además, la abogada laboralista comentó que es "muy charlatana" y que fue complicado "no contárselo a nadie": "Es que no podía decir que había estado con Arturo [Valls], con Los Javis...". Es más, la situación le recordó a sus épocas de "clandestinidad" durante el Franquismo, cuando sus compañeros y ella incluso debían referirse entre sí con nombres falsos.

Carmena reveló que se hacía llamar "Celia" en esas etapas de ocultamiento: "En esos momentos, había que ser prudente, había cosas que no se podían decir". Para difícil también, preparar la canción de la gala de este miércoles, la mítica 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina.

Carlos Marco, 'coach' vocal del concurso, terminó por preparar con Manuela Carmena una versión "recitada, al estilo de Patita" del tema de Sabina, pues se las vio y se las deseó para que su alumna afinase las notas. Por último, la madrileña, al ser preguntada por Valls si era más complicada "la política o el 'show business' televisivo", esta lo tenía claro.

"La política es más difícil. No hemos aceptado que en política no se puede mentir, que hay que respetar al otro como queremos que nos respeten a nosotros. Todo eso no me gusta, no tiene sentido. Hablar de adversarios, de enemigos. Hay que buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Se crea un ambiente en el que cualquier tipo de acción es infinitamente peor que deslizarse por un escenario", sentenció Carmena.