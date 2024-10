El momento tierra trágame de Los Javis con Georgina Rodríguez en ‘Mask Singer’: “Pensé: usted quién es”

Este miércoles se estrena la nueva temporada de Mask Singer, la cuarta edición. Y para invitar a los espectadores a verla, El Hormiguero ha contado con la visita de Javier Calvo y Javier Ambrossi, dos de los investigadores del formato, y los únicos que permanecen en él desde la primera temporada.

Hacía un año que no visitaban el programa de Pablo Motos, cuando acudieron a promocionar la serie La Mesías, de Movistar+. Y, sobre aquel encuentro, Javier Calvo quiso destacar algo que le dijo Pablo Motos: “Nos dijiste en el camerino: vosotros no lo sabéis, pero lo va a petar. En ese momento no sabes cómo la gente lo va a recibir, y que alguien venga y te diga todo va a salir bien se agradece”. “Yo veo mucha serie, y si la veo y no pienso en nada, solo veo la serie, digo: no falla”, le reconocía el valenciano.

Ya en materia de promocionar Mask Singer, el matrimonio destacó cómo en la entrega de hoy hay dos máscaras que desvelarán su identidad: una a la mitad del programa y otra al final. “Las máscaras de hoy son fuertes”, admitía Calvo, y Ambrossi confirmaba que “son muy guays”.

Pablo Motos intentó sonsacar más información a los investigadores sobre lo que se verá en Antena 3 en las próximas semanas. “¿Algunas de las máscaras es de fuera de España?”, deslizó, y los invitados acabaron respondiendo que sí, que “en esta edición hay gente internacional”, pero no tiene que ser las que se desvelen hoy.

En ese sentido, Javier Calvo quiso destacar un punto interesante. “Todas las máscaras son fortísimas, pero la primera que hubo en Mask Singer fue Georgina Rodríguez. Y todavía no era tan famosa”.

Entonces continuó el relato, y cómo sucedió algo muy particular con Malú y José Mota, que eran los otros dos investigadores de entonces. “Los cuatro nos quedamos con cara de: quién es. Ahora es superfamosa, pero pensé: usted quién es. No sabemos quién es ninguno”. Para salir del entuerto le preguntaron por las pistas, como la suerte que tenía en el amor. Al desconocer su identidad, José Mota le preguntó: “¿quién es el afortunado?” y Georgina le miró con cara, según Calvo, de “subnormal, quién va a ser… Solo nos ha pasado una vez”.

Sobre el desarrollo del concurso, Ambrossi destacó que hasta ahora solo han ganado los prismáticos de oro dos personas, él mismo y Ana Obregón, pero que el próximo será Javier Calvo. “Hacía muchas trampas”, le recriminaba su marido. Y, con humor, Ambrossi le advirtió: “Ahora que tenemos una casa grande puedes dormir en otra habitación”.

Georgina en 'Mask Singer'

En la nueva temporada, Los Javis contarán con la compañía de Alaska y Ana Milán, y han formado un buen grupo de amigos. “Creo que ha quedado una edición muy bonita”, finalizaban, antes de cambiar a otros temas como las fiestas que montan en su casa, o cómo fue el cumpleaños de Rosalía.