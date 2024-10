La dolorosa conexión de una reportera de 'La mirada crítica' desde la DANA: "Esta montaña de muebles era mi casa"

Siguen viéndose las consecuencias de la DANA que ha arrasado el Levante español, especialmente en la Comunidad Valenciana. Con más de 155 muertos, está siendo considerada como uno de los peores desastres naturales que se ha vivido en la historia de España. Con todos los programas de actualidad dando la última hora, La mirada crítica ha vivido un momento desolador para uno de sus trabajadores.

Ana Terradillos se ha desplazado hasta Utiel, Valencia, para presentar desde el epicentro la tragedia provocada por la peor DANA del siglo. La periodista comenzó el programa con gesto consternado y enviando palabras de cariño hacia las víctimas. La presentadora estaba hablando con Celia, una de las vecinas afectadas de la región y madre de una de las reporteras de la tertulia política y de información, Arantxa de Fez.

Terradillos conectaba en directo con la redactora, quien estaba delante unos escombros que eran su casa. Tanto la reportera como su familia lo han perdido todo en la riada, aunque han permanecido juntos y vivos.

“Es muy duro escuchar a mi madre así y ver cómo está la casa en la que he vivido más de 20 años. Todo este montón de muebles en realidad es mi casa, lo poco que queda de ella. Esta nevera es la que estaba dentro de mi casa, el sofá, las mesas, las sillas... aquí están concentrados 25 años de vida”, expresaba con la mayor profesionalidad posible.

“Durante todo el día de ayer estuvieron viniendo muchos vecinos a ayudar, también mis amigas y mucha gente del pueblo que conoces, que saludas de vez en cuando pero que no has cruzado una palabra con ellos. Lo cierto es que la generosidad de todos los vecinos de Utiel y de muchos municipios próximos ha sido enorme para intentar ayudar, porque durante horas se ha estado trabajando”, comentaba con tono de agradecimiento.

Arantxa de Fez y Ana Terradillos en 'La mirada crítica'.

La reportera mostró el lugar donde su padre y su perro lograron refugio, salvando así la vida. “En ese balcón se refugiaron mi padre y mi perro desde las 15:00 horas hasta las 23:30 horas que vino un vecino con un tractor para intentar sacarle después de todas esas horas atrapado”, detallaba De Fez.

“Toda esa ropa que veis colgando es una señal que dijeron los servicios de emergencia para saber dónde había gente atrapada y poder ir a salvarlos. Como podéis ver esto es una imagen completamente desoladora y va a costar mucho seguir a la normalidad”, proseguía.

Arantxa de Fez en 'La mirada crítica'.

“Toca seguir trabajando, toca arrimar el hombro como lo han estado haciendo todos los vecinos durante estas horas y toca intentar dar visibilidad para que el Gobierno ayude y entre todos intentemos volver cuanto antes a la mayor visibilidad posible”, concluía la reportera.

Terradillos no pudo evitar emocionarse y alabó la profesionalidad de la redactora. “Te estoy viendo y se me ponen los pelos de punta. Arantxa no sólo es una periodista en la zona cero, es una víctima que se ha venido y que con toda la entereza está contando todo lo que está viendo”, expresaba la presentadora.

“Es ahora, hoy, cuando empiezan a darse cuenta de que lo han perdido completamente todo. Los vecinos siguen achicando el agua y el barro, pero los efectos de esta riada siguen siendo muy visibles”, concluía Terradillos.