Carmen Farala: de confeccionar el traje de Chanel en el Benidorm Fest a clara favorita de ‘Maestros de la Costura’

Dentro de (relativamente) poco, en RTVE abrirá las puertas de una nueva edición de Maestros de la Costura. Y no será una temporada al uso, ni una suerte de All Stars, como aquella quinta edición que pescó entre antiguos concursantes y los mezcló con otros nuevos. Se convertirá en la primera edición Celebrity del concurso, en la que un nutrido grupo de famosos demostrarán cuán dóciles son con el dedal y la máquina de coser para llevar a cabo todo tipo de encargos. Sin olvidar el hecho de que deberán plasmar toda su creatividad en hasta dos retos por capítulo.

Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, La Terremoto de Alcorcón, Eduardo Casanova, Silvia Superstar y María Esteve Rosa López, Laura Sánchez, Óscar Higares, Carmen Farala y Canco Rodríguez son los elegidos para esta primera temporada VIP. Como siempre, Raquel Sánchez Silva será la encargada de la presentación, y Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté ejercerán de jueces, para decidir, y nunca mejor dicho, quién pasa el corte.

A varios de estos participantes los hemos visto anteriormente en el formato, como La Terremoto de Alcorcón, Óscar Higares, María Esteve o Mónica Cruz. Y, en general, demostraron que tenían un buen nivel para coser. Y en el caso de Mónica, demostró que tenía hasta paciencia, pues ella tuvo que ayudar a Eduardo Navarrete en la final de la primera edición, y el andaluz no llegó a portarse del todo bien con su compañera de faena.

Luego hay perfiles como el de Pilar Rubio que son completamente novedosos. La actriz y presentadora, hasta el momento, nunca había dado el salto a ser concursante de ningún formato de este estilo, y tendrá que demostrar si acepta tan bien esas críticas como las que ella da en El Desafío de Antena 3.

Pero si hay un nombre que destaca desde ya entre todo ese nutrido grupo de concursantes es el de Carmen Farala. Y es que a esta drag queen sevillana la hemos visto ya coser delante de una cámara, y no hay lugar a dudas de que es una de las claras favoritas a llevarse la victoria, sin haber visto nada del programa.

A Carmen la conocimos en televisión como una de las participantes de la primera temporada de Drag Race España. Allí deslumbró por su sentido de la moda y su gran capacidad para coser lo que le viene a la cabeza ya desde el primer capítulo. Como muchos recordarán, las reinas tenían que confeccionarse un traje con una caja de artículos de escaso valor, pero que debían lucir como si fuese lujo absoluto.

Carmen pudo elegir una caja en la que había, entre otras cosas, una bolsa azul de rafia (la clásica que todos conocemos de una tienda de muebles) y una funda de colchón, y se hizo un pantalón y una chaqueta que forró y que vendió a las mil maravillas. No se llevó la victoria de esa noche, pero quedó en la parte alta, y demostró que iba a por todas.

Carmen Farala en 'Drag Race España'.

En el mismo concurso, más adelante, hubo una pasarela dedicada a la cantante Rosalía. Y Carmen y otra compañera, Dovima Nurmi, tenían de inspiración el mismo look. En un acto de generosidad, Carmen renunció al traje que había llevado a la competición, y se realizó allí mismo otro, y a pesar de tener el reloj en su contra, lo clavó de nuevo. En esa entrega sí fue la ganadora. Y qué decir de su traje de Sherlock Holmes y Watson a juego, cuando el desafío consistía en convertir en drag, con parecido familiar, a un fornido jugador de rugby.

El Chanelazo

Su buen gusto para la moda le llevó a ser parte del equipo del ‘chanelazo’ con el que Chanel Terrero se alzó ganadora del Benidorm Fest 2022. Ella confeccionó el primer traje de la artista hispano-cubana lució en el concurso, cuando brilló en el Palau d’Esports l'Illa de Benidorm y permitió que Chanel se convirtiese en la sorpresa de la edición. Se trataba de una chaqueta y un mono negro con trasparencias y pedrería. “Querían ese estilo como muy diva, muy estilo de JLo, Beyoncé… ese tipo, pero con personalidad propia”, expuso ella sobre el encargo.

Chanel Terrero en el Benidorm Fest.

Sin embargo, en la gran final del Benidorm Fest, Chanel lució otro traje. Alguien le preguntó a Terrero si para tal ocasión luciría el mismo traje, y eso hizo que a Carmen “le estallase la cabeza”. “En 24 horas dormí tres horas, pero el vestido del sábado estaba en Benidorm”, diría también. Cuando la pieza llegó a Benidorm realizó unos ajustes, y funcionó. “Había sido todo a ojo y, aun así, lució divina”, recuerda.

Así pues, habalamos de que Carmen es una fiera capaz de hacer una maravilla “a ojo”, que trabaja muy duro, y tiene una gran visión de la moda, en la que no le faltan referentes. Ya sabemos que no le importa no dormir por tal de sacar el trabajo adelante. Lo único que falta por saber de ella es si sabrá trabajar con el reloj descontando minutos. Porque, lo demás, ya lo tiene todo para llevarse el maniquí de oro.