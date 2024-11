Emma García reacciona en 'Fiesta' a la declaración de Pedro Sánchez tras los altercados: "Se me ha quedado corta"

La tensa visita de los reyes Felipe y Letizia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalidad Valenciana Carlos Mazón se ha convertido en la polémica de la jornada. Con el primer ministro saliendo de escena tras recibir lanzamiento de objetos y con el Jefe del Estado buscando calmar los ánimos y quedándose hasta el final, ese momento está siendo analizado por los programas de actualidad.

Como está sucediendo este domingo 3 de noviembre en La Roca, Fiesta se ha sumado al análisis. Magacín enfocado en la crónica social y en los sucesos, el programa presentado por Emma García está mostrando también su vena más informativa y ha entrado en el análisis de la actuación de las instituciones, más allá de habitual análisis de la realeza.

De la manera más aséptica posible, para mantener el espíritu de Fiesta, Emma García ha analizado las protestas y los virulentos ataques tanto al Rey como a la clase política. Un aspecto que han resaltado es que el foco principal de la crítica no era contra Felipe VI o doña Letizia, sino contra Sánchez y Mazón. “Es la repuesta a ese sufrimiento y esa devastación en el que ya es el quinto día”, razonaba la propia conductora del magacín.

García daba paso a Arabella Otero. La redactora señalaba que, “en los dos años” que lleva “trabajando para el programa”, ella “nunca había visto algo así”. “Me siguen temblando las manos”, manifestaba. Entre los colaboradores, estaba Cristina Cifuentes, quien defendió la actitud de la reina Letizia al escuchar a los damnificados.

“Se te hace un nudo en la garganta. Es la reacción de cualquier persona con sentimientos. Es capaz de empatizar con el sufrimiento de tanta gente”, expresaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid. “Doña Letizia ha visto la realidad y ha habido que consolarla”, agregaba Cristina Tárrega. “Hemos visto la cara más humana de doña Letizia”, expresaba José Ángel Leiras.

'Fiesta'.

Posteriormente, el programa emitió el comunicado oficial de Pedro Sánchez. Para el presidente, lo más importante es “mirar hacia delante y sacar adelante sus vidas" con la ayuda de instituciones estatales, municipales y autonómicas. "Hemos acabado la visita oficial de los Reyes, teníamos las visitas en Paiporta y Chiva. Quiero en primer lugar trasladar todo el reconocimiento y la solidaridad", ha dicho.

"No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante", aseguraba Sánchez tras el CECOPI en una breve comparecencia sin preguntas.

“Se me ha quedado un poco corta la declaración. Lo que ha dicho el presidente es lo que se está haciendo ya. No he visto alguna novedad, no sé vosotros”, expresaba la presentadora.