María Casado denuncia el "horror" que viven las víctimas de la DANA: "La ayuda no acaba de llegar. Sienten abandonados"

Mediaset ha apostado por una cobertura especial y completa sobre la catástrofe de la DANA provocada en la zona del Levante, con la Comunidad Valenciana como principal epicentro de la desgracia. En este fin de semana, María Casado se ha desplazado a las zonas afectadas, siendo la profesional de la cadena que está informando desde Catarroja. La copresentadora de Informativos Telecinco expresó de manera “franca” cómo está viviendo la tragedia.

Con la lista provisional de 213 muertos y todavía con muchos desaparecidos, Mediaset ha llevado a sus principales profesionales de la información a la zona. Además de Casado, se ha podido ver a Ana Terradillos, Carlos Franganillo, Ana Rosa Quintana o a Carmen Alcayde dando voz a las víctimas, a los supervivientes, a los voluntarios y a los cuerpos de seguridad desplazados a la zona.

Ha sido en la segunda edición del telediario en la que Casado ha mostrado su rostro más espontáneo. A lo largo de la jornada, Casado ha grabado varios reportajes y habló con muchas de las personas afectadas. La periodista se mostró afectada con varios de los testimonios. En la noche, la conductora fue de lo más honesta al hablar de la situación de esta localidad de 30.000 habitantes.

“Se sienten solos, se sienten abandonados. Así, después de cinco días tras lo sucedido sin llegar ayuda”, expresaba la presentadora. “Aquí hay familias que han estado dos y tres días sin agua y sin comida. Hoy ha empezado a llegar la ayuda, pero no la suficiente”, agregaba desde Catarroja.

Casado daba paso a declaraciones de afectados. “Conseguimos salir de milagro porque si no... no podría haber aguantado ahí. Se ha caído el muro que comunica con la otra casa y ya no sé si plantearme volver a abrir porque es mucha inversión y no sé, lo intentaremos y seguiremos luchando”, comentaba Miguel, uno de los vecinos de la localidad afectada.

.@MariaCasado_TV, ante lo vivido hoy en Catarroja cinco días después del paso de la DANA: "Me van a permitir que sea tan franca, han vivido un puto horror, un puto infierno lo que están viviendo todas estas familias aquí" > https://t.co/PoRGOwC0Xz pic.twitter.com/DRxd0PqUEg — Informativos Telecinco (@informativost5) November 2, 2024

“Salí del dentista con mi hija a las 19:00 horas de la tarde y a las ocho teníamos el agua por aquí. Nadie nos avisó, la dentista se quedó ahí”, señalaba otra vecina de la zona, denunciando falta de información.

Casado se salió del guion y señaló su sentir en su denuncia mientras informaba. “Me van a permitir que sea tan franca. Han vivido un puto horror, un puto horror, un puto infierno. De verdad, lo que están viviendo todas estas familias aquí... Como les decimos, cinco días después aquí y todavía la ayuda no acaba de llegar”, concluía.