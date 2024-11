El primer nombre que suena para 'Supervivientes 2025': está muy relacionado con la familia Campos

Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes All Stars’.

Telecinco tiene en su ADN el construir su programación con los realities como eje. En la actualidad se está emitiendo una edición con anónimos de Gran Hermano, y se prevé que a partir de marzo se pueda disfrutar de una nueva temporada de Supervivientes.

Cada año se espera con interés el conocer la lista de concursantes de Supervivientes, algo que Mediaset va desgranando con cuentagotas en sus diferentes programas. Pero siempre acaban teniendo lugar todo tipo de filtraciones, y la primera de SV 2025 ya ha llegado.

Tal como adelanta la revista Lecturas, Carlo Constanzia pondrá rumbo a Honduras. Al arrancar la aventura en el tercer mes del año, Carlo ya tendría su expediente penal limpio. Las negociaciones para su fichaje por Supervivientes ya estarían muy avanzadas, y su salto desde el helicóptero se produciría solo un par de meses después de haber sido padre junto a Alejandra Rubio.

La fama le sigue desde la cuna a Carlo Costanzia. Y es que es hijo de la modelo Mar Flores y del empresario Carlo Constanzia. Su popularidad se dispararía hace unos años gracias a Toy Boy, la serie de Antena 3 de la que fue una de los protagonistas; una producción que multiplicó su interés después de aterrizar en Netflix. Más tarde, su nombre saltó a las páginas de sociedad y a los programas de corazón, primero por sus problemas con la justicia, y después, por su relación con Alejandra Rubio. Según ha sabido BLUPER, el nombre de Carlo forma parte de una propuesta inicial, y no hay nada cerrado.

Al de Carlo Constanzia habría que sumar el nombre de otros personajes (más o menos) populares que ya están en las quinielas. Como, por ejemplo, el de María José Galera, que ha relanzado su popularidad gracias a que su hija Laura está en Gran Hermano. En diciembre de 2022, la sevillana dijo en el Deluxe: “Al único reality al que iría sería a Supervivientes, a demostrar cómo se pesca y cómo se come. Me merezco entrar en un reality”. Unos meses antes, a través de sus redes sociales también contó que se había “quedado a las puertas” de ir a Supervivientes, “pero no ha podido ser. Esperemos que para el año que viene. Estoy dispuesta a volver cuando queráis”.

También se apunta al nieto de Julián Muñoz como concursante. Fran Redondo ha tenido bastante peso en Telecinco en los últimos meses, y por ello hay voces que señalan que sería una forma de familiarizar al espectador con él para ponerle rumbo a Honduras.

Incluso existe la posibilidad de que regrese Zayra Gutiérrez, concursante de Supervivientes 2025 y que tuvo abandonar por un motivo de salud. En su momento, Zayra llegó a decir: “Os prometo que el año que viene no fallo. Os juro que el año que viene estoy aquí y si mi pareja quiere estamos los dos”.