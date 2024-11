Juan del Val revela en 'El Hormiguero' que estuvo a punto de ir a 'Supervivientes': "No me volvieron a llamar"

Como sucede todos los jueves, El Hormiguero tuvo su clásico debate de actualidad con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. Tras la visita de Hugh Grant, quien acudía para promocionar su nueva película, Heretic, que llega a los cines el próximo 3 de enero, la mesa no sólo tocó temas relacionados con la política o economía, sino también otros más mundanos.

El autor de Bocabesada respondía así a una pregunta que lanzaba Motos sobre si recordaban algún “no” en su vida que le hubiera marcado. Del Val revelaba que estuvo a punto de concursar en un reality show de Telecinco. El escritor señalaba que estuvo en negociaciones para irse a Cayos Cochinos y convertirse en un participante de Supervivientes, el formato de telerrealidad estrella de Mediaset y también el más exigente.

Pablo Motos terminaba la semana con dato brillante, al lograr ser líder de su franja durante los cuatro días de emisión de esta semana, en la que han acudido como invitados Chenoa, José Luis Martínez-Almeida, Rodri Hernández y Hugh Grant.

“Yo tengo un 'no' muy curioso que me hubiera podido cambiar. Estuve a punto de ir a Supervivientes como concursante. Es más, yo quería ir, por diferentes motivos que ahora no vienen al caso”, confesaba, provocando la sonrisa cómplice de su esposa y dejando al resto de la mesa completamente perpleja.

El autor de Delparaíso proseguía contando cómo este “no” terminó siendo uno que le marcó en su vida. “Hice la entrevista, me explicaron el programa, cómo iba a ser todo y demás. Les debí gustar porque me fui a casa y me llamaron para hacerme una oferta económica”, detallaba. Sin embargo, estas negociaciones se torcieron.

Según detallaba el tertuliano, alguien le filtró cuál era la cantidad monetaria que podía demandar al formato. “La oferta no me pareció suficiente. Me habían chivado cuál era la cantidad que debería cobrar y me dieron una inferior. Por lo que, con cierta chulería, les dije que 'si no llegas aquí, no me vuelvas a llamar'. Y, efectivamente, no me volvieron a llamar”, detallaba.

Con lo cual, la conversación no llegó a buen puerto y el público no pudo ver a Del Val saltando del emblemático helicóptero en Honduras. Eso sí, el escritor señaló el motivo por el que no olvidaba ese “no” y cómo lo agradeció a posteriori. “Menos mal porque hubiera podido entrar a un lugar en el que mi vida, no sé si a mejor o peor, hubiera cambiado bastante. Evidentemente, fue un no que me cambió para bien”, terminaba.