Juan del Val, alto y claro sobre la importancia de las alertas en la DANA: "No estamos lamentando víctimas mortales"

Como cada jueves, El Hormiguero tuvo su habitual tertulia con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. Tras la visita de Ilia Topuria, el programa analizó tanto la actualidad política y social, como aspectos más misceláneos. Por supuesto, la DANA volvió a ser uno de los temas protagonistas, aunque enfocado en la nueva gota fría que ha asolado Málaga, aunque sin víctimas mortales. El autor de Bocabesada ha querido resaltar la importancia de las alertas.

Málaga y buena parte de Andalucía occidental se despertaban con alerta roja este pasado martes 13 de noviembre. Una DANA ha inundado completamente esta parte del sur de España, dejando imágenes impactantes, como la de un tornado destrozando una gasolinera en la Cala de Mijas. Más de 757 incidencias notificadas, varias de las imágenes recordaban a las sufridas en Valencia.

Sin embargo, el resultado ha sido muy distinto. Málaga ha recuperado casi la normalidad y se prevén que los colegios se reabran este viernes 15 de noviembre. Lo más importante, no ha habido víctimas mortales. Con Juanma Moreno, presidente autonómico de Andalucía, en la zona afectada, las administraciones se han movilizado, desplazando a más de 4.000 personas a lugares seguros.

Esta diferencia ha sido la analizada en El Hormiguero, donde se ha dado énfasis a la importancia de las alertas. Cristina Pardo fue la primera en intervenir, recordando las diferencias entre lo sucedido en Málaga y lo ocurrido dos semanas atrás. “Ha sido un aprendizaje para todos. Los políticos han aprendido la lección, ha habido coordinación entre administraciones, alertas preventivas y repetidas a la población. Se han dado instrucciones. Ha sido una buena noticia”, expresaba la presentadora de Más Vale Tarde.

“Supondrá también un aprendizaje para los ciudadanos. Antes de lo de Valencia, salía una alerta roja y la gente reaccionaba como quien oye llover”, agregaba. Tras una breve intervención de Nuria Roca, fue Juan del Val el siguiente en tomar la palabra. El escritor apoyaba que había que hacer caso a las alarmas. “Es mejor pecar por exceso en estos casos. Es evidente que no ha llovido lo mismo estos días que lo que llovió en Valencia hace ya dos semanas”, expresaba.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

“Pero, a lo mejor, no estamos lamentando víctimas mortales en algunos pueblos de Málaga porque la gente ha hecho lo que tenía que hacer. No sólo los políticos, también los ciudadanos que se han quedado en sus casas. Me parece que eso también es importante”, proseguía.

“También es cierto lo que tú [Cristina Pardo] decías. Hay que ser más precisos en las alarmas. Pero también, hay que tener claro que hay muchas variables cuando surge una alerta roja”, comentaba el autor de Delparaíso. “Claro, es que algunas de las zonas afectadas por la riada en Valencia, no llovió”, añadía Pardo.