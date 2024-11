Chloe DelaRosa, a por todas en Eurovisión Junior: "He visto la actuación de María Isabel. Me encantaría hablar con ella"

La primera y última vez que España ganó Eurovisión Junior, la protagonista de esta entrevista ni siquiera había nacido. Chloe DelaRosa está llamada a repetir la hazaña que consiguió María Isabel en 2004, pero, sobre todo, a disfrutar como nunca de una experiencia única.

Este sábado, 16 de noviembre, Madrid acogerá por primera vez en su historia el festival 'mini', con RTVE como anfitriona. En la Caja Mágica de la capital todo está prácticamente a punto para que DelaRosa ponga en pie al aforo con Como la Lola, una divertido tema en el que la pequeña canta a sus artistas favoritas: Karol G, Olivia Rodrigo, Taylor Swift... Pero, sobre todo, a Lola Flores.

En su charla con BLUPER, la representante española asegura no estar "nerviosa" y se sincera sobre cómo una niña de 9 años conoce tan a fondo a la Faraona: "La conocí porque me gusta Rosario. He escuchado varias canciones suyas. Después, escuché una de Lola Flores y desde ese momento me flipa".

David Parejo, Luis Ramiro y Alejandro Martínez firman Como la Lola. Los tres compositores, con ayuda de Chloe, quisieron crear una canción pop que se alejara de lo que en un principio se esperaba la niña, de ese flamenco que tan bien defendió la cantante jerezana. De hecho, aunque la abanderada se confiese su fiel seguidora, también le interesan otros estilos musicales.

"Me parece bien que hayamos tirado más por el pop rock, porque me gusta también ese estilo. He ido a ver conciertos de rock, porque me encantan la bateria y la guitarra eléctrica", señala DelaRosa, que de mayor, además de "cantista" -cantante y artista-, sueña con ser productora musical.

Interesada en el teatro y en el patinaje, la joven lleva desde verano trabajando en la candidatura, así como haciendo esfuerzos para encajar los ensayos con su vida escolar: "Estoy faltando muchos días al colegio, pero cuando vuelvo a casa hago los deberes que me mandan. El profe se los da a mi hermano y él me los trae. Sin problema".

La puesta en escena de Como la Lola refleja a la perfección el espíritu del tema, con aspectos que la "cantista" quería destacar desde el principio: el color, "la diversión" y "las flores". Estará bien rodeada de sus bailarinas -Ilinca, Laia, María y Amy- y llevará a cabo algo inédito en el certamen infantil: Chloe coge un teléfono móvil al final de la actuación y comienza a emitir en directo en plano 'selfie', de manera que comparte la experiencia a tiempo real desde la Caja Mágica.

España, favorita en el Junior

No es ningún secreto que España es la favorita para ganar Eurovisión Junior 2024, dos décadas después del triunfo de Antes muerta que sencilla. "He visto la actuación de María Isabel y me ha gustado mucho. Me encantaría hablar con ella algún día". Al cierre de esta pieza, se desconoce si la de Ayamonte estará en la gala del sábado.

Si se produce la victoria española, la extremeña tiene claro a quién agradecerá el micrófono de cristal 'mini': "A mis padres, a RTVE por darme la oportunidad. A España y a mi familia, por hacerme amante de la música". Poco le faltó a Sandra Valero en 2023, que quedó segunda, con la mejor posición para la pública en 18 años.

Imagen de un ensayo de Chloe DelaRosa para Eurovisión Junior 2024 RTVE/Raúl T. Navas

Sobre el futuro no hay nada escrito y Chloe DelaRosa prefiere tomárselo con calma. Preguntada por si valora presentarse dentro de unos años al Benidorm Fest, se muestra dubitativa: "Pues la verdad es que no lo sé. Cuando sea mayor, ya pensaré si me presento o no".