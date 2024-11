Mediaset cierra filas con Iker Jiménez tras las polémicas: el presentador desvela la llamada de Alessandro Salem

La entrega de este jueves de Horizonte gozaba de especial interés. A buen seguro, Iker Jiménez se iba a referir a la retirada de publicidad del banco ING tanto de este programa como de Cuarto Milenio. Las polémicas por los bulos de la DANA o de Rubén Gisbert llevaron a la entidad a tomar esta decisión, según expresó en un comunicado.

Sin embargo, este 14 de noviembre, Jiménez no se refirió directamente a lo ocurrido con ING. El comunicador optó por agradecer de manera pública el apoyo que le ha brindado Mediaset España estas semanas. Concretamente, a Alessandro Salem, Consejero Delegado de la casa.

"Quiero darle un mensaje a Alessandro Salem, que es el que manda aquí. Cuando todo empezó y este equipo se fue a Valencia a emitir con una antena y a contar quizá lo que no se había contado, Alessandro Salem me llamó por teléfono. No sé si puedo contarlo, pero es la verdad. Me dijo: 'Iker, estoy contigo", comenzó diciendo Jiménez.

El presentador de Cuatro remarcó ante la audiencia "lo más importante" de este asunto: que Salem "no tenía ni el vídeo, ni las pruebas, ni los datos, ni sabía nada". "Pero me dijo: 'Estoy contigo'. Eso, muchas veces, no se cuenta. Los directivos no son solo personas temerosas, como en otros ámbitos de la comunicación. Hay algunos que tienen agallas. 'Coglioni'. Me dijo: 'Tranquilo, sé cómo eres'. Yo estaba alucinando por lo que se venía", prosiguió.

Carmen Porter, en 'Horizonte' Mediaset España

Acto seguido, Jiménez presentó en pantalla una pequeña muestra del apoyo recibido en X por parte de los 'milenarios': "Es mágico, nadie lo esperaba, porque nunca ha ocurrido en este país, pero vosotros, amigos... Son cientos de miles, sin importar raza, cultura o ideología. El pueblo ha dicho 'no, por aquí no'. Sabéis que no es el caso de Iker Jiménez, no es mi libertad. Es la libertad en general".

"A los que canceláis, a los que habéis tomado las redes como campo de batalla, a los que amedrentáis a las empresas. A los que sabéis que muchos son temerosos y que van a agachar las orejas. ¡Ya vale! Ya vale. Creemos en la libertad, estamos hartos de maquinaciones. Sois siempre los mismos", lamentó el comunicador vasco.

Carmen Porter tampoco quiso quedarse en silencio ante lo sucedido y lanzó un mensaje desafiante: "Esta cadena, este equipo de Horizonte y Cuarto Milenio, somos una familia que no se ha desgajado por mucho que lo queráis. No se ha desgajado nunca y eso es lo más importante".

Incluso Porter se permitía la licencia de dar las gracias a Sandra Fernández, directora de Comunicación de Mediaset España. "Cómo te has peleado, Sandra", añadía Iker. Es más, dio más detalles sobre la conversación que mantuvieron con Alessandro. A pesar de que la pareja le aseguró que si causaban "problemas", se marcharían, el directivo se mantuvo firme en su apoyo.