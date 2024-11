Las disculpas de Iker Jiménez por la polémica de Rubén Gisbert: "Me tuvieron que agarrar, quería matarlo"

Arranque poco habitual el del Horizonte de este jueves, 7 de noviembre. Iker Jiménez empezaba la entrega pidiendo disculpas, como ya hizo en un vídeo que subió a sus redes sociales el pasado lunes, por la polémica del 'youtuber' Rubén Gisbert. Su colaborador "ajeno" desde el epicentro de la tragedia de la DANA fue captado manchándose de barro adrede para dramatizar un directo.

Jiménez aseguró que había sopesado arrancar la entrega con un minuto de silencio por las víctimas, pero que finalmente decidió comenzar justificándose por extenso sobre la controversia. "En ese caos hemos hecho cosas buenas y hemos querido ayudar a todo el mundo. También hemos cometido errores. ¿Vamos con ellos? Por supuesto", introducía.

"El primero, el de enorme viralidad. Me tuvieron que agarrar, yo quería matar a Rubén Gisbert. No es colaborador, ni miembro de este equipo. Estaba haciendo un gran trabajo y eso no se lo quita nadie. Además, sé que no hay ninguna maldad", aseguró el presentador de Cuatro.

Jiménez afirmó ser consciente del "caos y el desconcierto" que generó "un vídeo bastante impropio en esta situación": "Yo soy el responsable hasta de la última persona que hay aquí. Claro que pueden pasar cosas, pero yo no voy a ser cobarde. Nunca lo he sido, no voy a escudarme. Asumo lo que pasó. Lo sabe esta cadena y lo saben ustedes ahora".

"Rubén Gisbert es abogado, no es de mi equipo. Hemos conectado con él varias veces o ha estado aquí hablando de diversos temas. Ha estado cuatro o cinco días en el barro gastándose su dinero, ahí están las facturas, para llevar medicinas. Con una furgoneta de Ángel Gaitán que prácticamente ha reventado", aclaró Iker.

Iker Jiménez y Carmen Porter, en 'Horizonte' Mediaset España

El comunicador de Mediaset se refirió a Gisbert como "colaborador ajeno", dejando cristalino que no lo decía "por quitarse de rollos", sino porque es la pura verdad: "No es ni de mi equipo ni de mi empresa". Eso sí, señaló que había sido "un error" contar con él para narrar una desgracia que le tocaba de cerca: "Es de Catarroja, ha perdido amigos en esta tragedia".

"Se le ocurre mancharse las piernas de barro. Hijo mío, en esa situación, no puede estar uno pensando ni en el rácord [la continuidad visual entre un plano y el siguiente para que no se pierda la sensación de verosimilitud de la imagen] ni en el maquillaje", expuso, tajante, Jiménez.

La explicación del "falso directo"

Es más, lanzó al aire, con indignación: "¿Qué cojones hace uno de mi equipo manchándose los pantalones? Mi equipo de verdad sabe que si hace eso los mato con mis propias manos. Yo vengo del misterio, de los ovnis, de cosas que están muy mal vistas".

Acto seguido, el también conductor de Cuatro Milenio ofreció la explicación de por qué Rubén actuó así. Al parecer, cuando el abogado entraba al garaje desde donde pretendía hacer una de las conexiones, se perdía la cobertura. Por ello se optó por grabar un fragmento en falso directo y unirlo a la emisión en directo.

Por "vanidad de 'youtuber", Gisbert se "hizo una idea rara en la cabeza", pensando que primero iba a aparecer manchado en imagen y luego limpio. De esta manera, se ensució aún más las rodillas de barro. "Pido disculpas personalmente, como responsable de este equipo, por una situación muy engorrosa", zanjó Iker Jiménez sobre el asunto.