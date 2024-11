La respuesta de Iker Jiménez al polémico viral de su reportero: "Siento la situación por este puñetero vídeo"

Esta mañana, el vídeo de uno de los reporteros de Horizonte ha corrido como la pólvora por redes sociales. Rubén Gisbert, colaborador habitual de Iker Jiménez, está narrando la tragedia desde Valencia. Sin embargo, este domingo fue grabado desde una ventana mientras realizaba el directo y se manchaba de barro adrede para dramatizar de más una situación ya de por sí absolutamente dramática.

Desde el coche, camino a Utiel para repartir víveres, el presentador y director de Cuarto Milenio y Horizonte no ha tardado en dar la cara en X: "Me han pasado un vídeo del que no tenía conocimiento. Estoy preocupado porque Rubén Gisbert ha hecho un trabajo encomiable, lleva cinco días transportando medicinas".

Dudando si era "cuestión de nerviosismo" por parte de su tertuliano, Jiménez ha asegurado que "jamás en la vida" ha dado la orden a su equipo para "mancharse o dramatizar". "Es un reportero que ha contado cosas increíbles, que es de allí y que no es del equipo, pero que colabora y ha hecho un buen trabajo", ha señalado.

Dicho esto, Iker no ha negado la evidencia: "Ese vídeo es la realidad, se agacha de rodillas un momento. Yo acabo de hablar con él y estoy estupefacto. No entiendo el sentido. ¿Para qué? Si ya vas manchado de barro". "Estoy francamente disgustado. En un momento de euforia, de ayudar, no entiendo por qué. En mi equipo jamás hemos dado indicaciones porque no hay guion", afirmaba el comunicador de Cuatro.

"No sabíamos nada de eso. No le dijimos absolutamente nada, él lo dirá. Es triste cuando estamos dejándonos la vida. Llevamos cuatro días sin dormir. Que esta gilipollez lo manche me genera mal cuerpo", ha admitido el periodista vitoriano, que acto seguido ha explicado qué "medidas" tomará contra Gisbert.

Estoy perplejo. Un video de Ruben Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos,

Tomaré mis medidas. pic.twitter.com/QvMCfqJVJT — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 4, 2024

"Tomaré la medida directa y recalcitrante de no contar más con él. Me has fallado. Esto no es quitarse el marrón, es que me he quedado de piedra. ¿Qué necesidad hay de exagerar un poco más?", se preguntaba Jiménez. El conductor de Mediaset ha desvelado que Rubén "hará su comunicado" pertinente, pues "es su obligación".

"Una chorrada como esta va en contra de mi ética profesional y en contra de que nosotros siempre contamos lo que vemos", ha apuntalado Iker, lamentando que esto pueda convertirse "en una campaña para intentar manchar" la labor del programa. Y es que el vasco ha recalcado que llevan "100 camiones" con ayuda de "gente de toda España".

"Nunca haré algo así, ni ordenaré que se haga algo así. Me parece despreciable", ha añadido Iker Jiménez, zanjando la cuestión con una contundente frase: "Siento muchísimo la situación por este puñetero vídeo".