Pérez Reverte elogia al Rey y atiza a Sánchez y Mazón por la DANA antes de su visita a 'El Hormiguero': "Esa gentuza"

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua. El periodista visita 'El Hormiguero' este lunes para promocionar su nueva novela, 'La isla de la mujer dormida'. Sin embargo, el escritor no es ajeno a la dura realidad que están sufriendo los vecinos de Valencia.

El domingo se produjo uno de los momentos de mayor tensión desde el inicio de la catástrofe en Valencia. Los Reyes, Mazón y Sánchez la 'Zona Cero' en Paiporta, pero el recibimiento fue muy negativo. Pérez-Reverte ha reconocido el papel de Felipe VI, que no abandonó la visita y se acercó a hablar con los vecinos: "Me ha gustado hoy el Rey; templado y valiente, aguantando y dando la cara".

La crítica del escritor se la han llevado el presidente del Gobierno y de la Generalitat Valenciana: "Mientras Sánchez se largaba y a Mazón, como es bajito, no se le veía". Reverte no entiende que la visita del monarca haya sido junto a los dos políticos. "Lo que no comprendo es cómo se ha presentado allí acompañado de esa gentuza", asegura. El tuit ha tenido una enorme repercusión en la plataforma X, acumulando 2,6 millones de visualizaciones y más de 75 mil me gustas en poco más de 24 horas.

La cuarta visita de Pérez-Reverte a 'El Hormiguero'

El escritor vuelve a 'El Hormiguero' en la noche del lunes para ser entrevistado por Pablo Motos. Esta es la cuarta visita del cartagenero en el programa de Antena 3, donde siempre deja titulares y reflexiones sobre la sociedad actual.

Pérez-Reverte ha hablado en su cuenta personal de X sobre esta entrevista, que llega en uno de los momentos más trágicos para Valencia y España: "La verdad es que no son los mejores días para conversar en público. O a lo mejor sí lo son. En fin, a ver como sale la cosa. Se hará lo que se puede".

Ya en la última entrevista del escritor en 'El Hormiguero', Pérez-Reverte no se cortó nada para hablar de la situación del país, en aquellos momentos marcada por la amnistía del PSOE a Puigdemont. El escritor se pronunció en estos términos sobre Pedro Sánchez: “es un aventurero de la política, es un pistolero, es un asesino, es un tipo que no repara en nada”, afirmaba. “No ha leído un libro en su vida o muy pocos, pero tiene en la sangre en las venas tiene la Maquiavelo y a los teóricos de la política del Renacimiento”, continuaba.

Además, señaló que el presidente del Gobierno tiene “un instinto político extraordinario”. “Es el político más valiente, es tenaz, es atrevido. Es el político más interesante de España y posiblemente de Europa. Otra cosa es donde te lleve”, concluía.

Pérez-Reverte está siendo de lo más comentado de las últimas horas no solo por sus críticas a Sánchez y Mazón, sino por unas declaraciones polémicas sobre los jóvenes, precisamente en su ultima aparición en el programa de Pablo Motos: "En estos momentos no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic". Los internautas contrastan estas palabras con las imágenes de muchos jóvenes ayudando a sus pueblos en Valencia. "Que comentario más desacertado", lamenta un usuario en X.