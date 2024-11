Iker Jiménez anuncia que dará una importante declaración en 'Horizonte' tras las críticas: "He cometido errores"

Las críticas contra Iker Jiménez no cesan. El escándalo sobre Rubén Gisbert ha despertado una ola de indignación que ha provocado que el presentador deba pronunciarse más allá del rechazo por las imágenes en las que se veía al colaborador de Horizonte, Rubén Gisbert, cómo se manchaba de barro para agregar una capa de drama a su cobertura.

Los comentarios no han cesado, dado que Jiménez dio una alerta en un post en su cuenta de X en las que señalaba que había varios fallecidos en el aparcamiento de Bonaire. Una tragedia desmentida por la propia Policía Nacional y Cuerpos de Seguridad al terminar de drenar el parking, donde no se encontraron cadáveres. “En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos”, escribía en la red social.

“Tengo información de un compañero cámara que está allí. Estaba al lado de guardias civiles y ha oído la conversación donde se decía que ese parking es un infierno. Palabras literales para quien quiera decir que no han visto nada y por si quieren maquillar algo más”, expresaba Carmen Porter el pasado domingo 3 de noviembre en el especial que hubo de Horizonte, el cual ha desatado varias críticas de compañeros de profesión y en la opinión pública.

Un día después, se filtraba el vídeo en el que Gisbert se embarraba intencionadamente antes de una conexión para darle mayor dramatismo a su cobertura. Esto ya provocó que el propio Jiménez se desvinculase de Gisbert. “Me han pasado un vídeo del que no tenía conocimiento. Estoy preocupado porque Rubén Gisbert ha hecho un trabajo encomiable, lleva cinco días transportando medicinas”, expresaba en un post en la misma red social.

Dudando si era "cuestión de nerviosismo" por parte de su tertuliano, Jiménez aseguraba que "jamás en la vida" ha dado la orden a su equipo para "mancharse o dramatizar". "Es un reportero que ha contado cosas increíbles, que es de allí y que no es del equipo, pero que colabora y ha hecho un buen trabajo", expresaba.

'Horizonte'.

Dicho esto, Iker no ha negado la evidencia: "Ese vídeo es la realidad, se agacha de rodillas un momento. Yo acabo de hablar con él y estoy estupefacto. No entiendo el sentido. ¿Para qué? Si ya vas manchado de barro". "Estoy francamente disgustado. En un momento de euforia, de ayudar, no entiendo por qué. En mi equipo jamás hemos dado indicaciones porque no hay guion", afirmaba, señalando así a Gisbert cómo el impulsor de lo sucedido.

Eso no ha evitado que las críticas cesasen. Es más, han ido a más. Tal está siendo el revuelo, que Jiménez ha vuelto a utilizar la red social X para anunciar que dará más explicaciones en la noche de este jueves 7 de noviembre en una nueva emisión de Horizonte.

Mañana en #Horizonte además de informar, voy a reflexionar.

He cometido aciertos y errores y puede ser interesante para la audiencia y para mí.

Gran abrazo. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 6, 2024

“Mañana, en Horizonte, además de informar, voy a reflexionar. He cometido aciertos y errores y puede ser interesante para la audiencia y para mí. Gran abrazo”, escribía en X. El presentador busca cortar de raíz las críticas. Estos últimos días, han surgido muchos comentarios negativos, especialmente procedentes de la cadena rival, laSexta. El Gran Wyoming y Dani Mateo en El intermedio o Ana Pastor en El Objetivo. Es más, la explicación de Jiménez va a coincidir con un especial de Conspiranoicos en el segundo canal de Atresmedia, donde se analizarán varios bulos sobre la tragedia de la DANA. Entre ellos, el de Gisbert.