Ana Pastor no se corta en laSexta y habla de Rubén Gisbert, TheGrefg y los "bulos" de la DANA: "Es una vergüenza"

Este lunes, 4 de noviembre, la DANA volvió a ocupar el 'prime time' de laSexta, con un especial El Objetivo. Ana Pastor repasó todas las novedades de los horribles estragos que ha dejado el temporal en Valencia y otros puntos del país. También puso el foco en las cuentas con considerable número de seguidores que difunden "bulos" sobre la tragedia.

En concreto, el espacio producido por Newtral señaló a TheGrefg, aunque no se olvidó del protagonista del día, Rubén Gisbert. El reportero de Horizonte, de perfil muy polémico en redes, fue captado manchándose de barro adrede para dramatizar la situación, en un directo desde Valencia para el espacio de Cuatro. Iker Jiménez pidió disculpas y anunció que tomaría "medidas" contra su colaborador.

A TheGrefg, desde el espacio de Atresmedia, se le afeó esparcir una información falsa, aunque él no fuera el creador del mismo. Se trata del bulo del parking del centro comercial Bonaire, inundado desde el martes. El 'youtuber' leyó en su canal un tuit que finalmente no respondía a la verdad. La UME no ha hallado muertos en dicho aparcamiento.

"Un amigo que es de la Guardia Civil y uno de los buzos que bajaron al parking del Bonaire ha dicho que había tanto adultos como niños muertos en los coches. Estimaba que en la primera planta había 1.000 muertos'. Es un comentario que puede poner cualquiera y quizá está exagerado o no, pero esto mete miedo al miedo", explicó el creador de contenido.

Tras repasar estas palabras, Pastor, visiblemente indignada, no pudo contenerse: "TheGrefg, me parece muy decepcionante esto. Que Rubén Gisbert lance basura y mierda ya lo avisamos, salvo algunos, que lo han descubierto ahora. Pero él, al que escuchan muchos niños y adolescentes, y que hacía cosas interesantes, que lea un mensaje que es radicalmente mentira...".

🔴 Ana Pastor (@_anapastor_) envía un mensaje a @TheGrefg después de difundir bulos sobre el Centro Comercial de Bonaire (Valencia).#ObjetivoDana pic.twitter.com/vWxi4SuiJw — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) November 4, 2024

"Es decepcionante. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan todo el día desmintiendo ese mensaje. Es una vergüenza. Alguien con un altavoz tan grande, que tenga capacidad de soltarlo... Yo solo espero y deseo que en las próximas horas veamos a este 'youtuber', que de verdad que lo he estado siguiendo, rectificar", pidió la periodista.

A su juicio, "el problema es que Rubén Gisbert, TheGrefg y alguno más hace que la gente se lo crea", dada la repercusión de sus cuentas. "Que luego haya gente que increpe a la Reina Letizia diciendo que hay cientos de muertos en el Bonaire es por gente como esta", sentenció la comunicadora de la cadena verde.