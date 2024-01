Ana Pastor: "La agresividad que sufro en redes salta a la calle, tengo que aguantar insultos delante de mis hijos"

Cuenta Ana Pastor que los juegos de trivial se le dan "fatal", pero que con Generación TOP le ha tocado la parte más fácil. Se trata del concurso que hoy estrena laSexta en prime time y que certifica su salto al entretenimiento y el giro de la cadena a este género. Acostumbrada a la seriedad que requieren sus entrevistas a los políticos, la periodista muestra su lado más divertido en este formato que produce Newtral, la productora que ella mismo dirige.

"No es imcompatible. Con respeto y buena energía se puede hacer todo", dice a BLUPER la presentadora prometiendo que no tiene intención a la hora de preguntar a nuestros dirigentes. Durante diez entregas, Generación TOP pone a competir a varios famosos repartidos por sus edades. Pastor, de hecho, revela que su nombre sirvió de reclamo para que aceptaran la propuesta. "He conocido a gente como Norma Duval o Terelu, que se reencontró con Adela González justo después del cierre de Sálvame".

La comunicadora afronta con energía e ilusión el 2024, en el que proseguirá pilotando los especiales de El Objetivo y de otros proyectos de su compañía que aún no se han hecho oficiales. Más seria se pone cuando pide a los Reyes Magos que traigan carbón para "toda esa gente que contribuye a subir la temperatura en este país". Una polarización que no sólo se produce en las redes sociales. "La agresividad que sufro en redes se acaba trasladando a la calle", dice confesando con hartazgo que ha tenido que soportar insultos con sus hijos delante.

¿Cómo surgió la idea de este concurso? A principios de 2023, se nos ocurrió cómo podíamos dar una vuelta a ¿Dónde estabas entonces? y generar un nuevo formato. Nos gustaba la idea de tener tres generaciones y que gente muy conocida respondiera a preguntas sobre televisión, política, cine, música... Pero lo importante era que abarcara a todo tipo de edades, desde 1947 hasta 2005. El programa reúne hasta casi un centenar de famosos. ¿Ha sido fácil convencerlos a todos? Ha sido maravilloso. Yo creía que era imposible y que no iban a querer venir porque nosotros nunca hemos hecho un concurso, ni en laSexta hay tradición. Antes de que se hiciera público, hicimos una primera ronda de llamadas. Cuando les contamos que yo era la presentadora, se produjo el efecto contrario al que me suele pasar con los políticos, y es que jugó a favor mi nombre para que se animaran a venir. Han pasado cosas mágicas porque ha venido gente que yo no conocía como Norma Duval, que es súper cariñosa, o Terelu, que se reencontró con Adela González justo después del cierre de Sálvame. Y ha venido otra que nunca había participado en un concurso como Cristina Pedroche, Olga Viza, La Pija y el Quinqui, Cristinini, que soy mega fan, Omar Banana, Edu Casanova, Leando Sabatini... Adela González, David Meca y Silvia Jato, en el equipo 'Guay' de 'Generación TOP'.

¿Se han llevado una imagen diferente a la de la periodista seria que pregunta y repregunta a los políticos? Sí, y le pasa a más gente. En un programa de política queremos darle una trascendencia mayor. Lo bueno del concurso es que, aunque yo hago lo mismo que he hecho siempre, preguntar y regañar un poquito, todo se produce es un tono muy distendido, muy diferente a un debate político en campaña electoral. Tanto yo como los famosos, nos hemos divertido muchísimo recordando momentos míticos como el de Sabrina. Si a mí me hace falta ver un programa que te provoque una sonrisa con otra generación, imagino que a la gente también. Parece que se ha perdido el miedo a que los presentadores de informativos se muestren tal y como son, dejando a un lado su faceta más seria. Es evidente que tanto tú como yo somos seres humanos, como ocurre con los políticos. Mi día a día son mis hijos, la empresa y mi familia. Es decir, como todo el mundo. Cuando me quiero poner seria, lo hago como madre, ser humano y periodista. Y cuando quiero relajarme y hacer que el resto se divierta, lo hago también. Yo voy a seguir haciendo entrevistas de la misma manera, no tengo intención de cambiar. No es imcompatible, con respeto y buena energía se puede hacer todo.

Las promos muestran a una Ana Pastor muy natural. ¿Qué tal se te ha dado el salto al entretenimiento? El primer día estaba muy nerviosa porque nunca había hecho un concurso y porque tienes muchas responsabilidad por las 100 personas que están detrás. Tenía que memorizar muchas cosas, porque yo trabajo de cabeza y con alguna anotación, y no quería equivocarme. Pero desde el principio sentí que había una energía muy buena entre el público y los concursantes, como me dijo Sonsoles Ónega. laSexta es una cadena ligada a la información y quizás el público no esté acostumbrado a recurrir a ella para consumir este tipo de formatos. ¿Cómo crees que va a encajar el programa entre los espectadores? laSexta tiene una identidad que todo el mundo reconoce y que es que cuando ocurre algo, rompemos la emisión para estar. Esa identidad es la que nos ha hecho estar donde estamos, pero queremos hacerla compatible con el entretenimiento. Lo bueno que tiene Generación Top es que buscamos la mejor generación, pero lo hacemos con cosas que tú también puedes ver en laSexta. Preguntas sobre Aznar, el 23F o Mercedes Milá, pero también sobre Eurovisión, Chanel, Ibai... Lo hemos hecho muy abierto, de forma que a la gente que habitualmente nos ve, le va a gustar, y a otra que se va sorprender con este tipo de contenidos. Ágatha Ruiz de la Prada, Bibiana Fernández y Terelu Camos, en el equipo 'Yeyé' de 'Generación TOP'.

¿Es más difícil desarrollar tu faceta como productora y vender un formato a una cadena de televisión o intentar que intentar que un político responda a una de tus preguntas? Sí. Es una responsabilidad enorme porque piensa que yo tengo una empresa con 70 trabajadores. Es una exigencia personal y compartida con mi equipo. Newtral busca que nos compren proyectos para no tener que prescindir de nuestro talento, y la responsabilidad está sobre la dirección, no sobre los trabajadores. En los cinco años de vida que tenemos, hemos trabajado mucho para tener proyectos sobre todo en Atresmedia, pero también con Netflix, HBO, Filmin... y en 2024 vamos a seguir con más cosas. ¿Qué balance haces de Gabinete de crisis? El gran valor del programa es Nanisimo. Aporta muchísimo, es una cara nueva y comunica muy bien. El programa ha tocado de temas que nunca antes se habían tratado y es muy innovador porque, de alguna manera, es un formato televisivo pero también pertenece al mundo de los streamers. Gabinete de crisis es un programa que se tenía que hacer, al margen de que hayamos tenido una temporada con una media entre el 4 y el 5%, emitiendo en mitad de puente y contra el final de Cuéntame. Pero bueno, yo no soy de quejarme a los árbitros. Algo muy bonito que nos ha pasado es que mucha gente nos ha escrito para decirnos que lo veían con sus hijos. La comunidad científica también está feliz con lo que hemos hecho y a mí me provoca mucha satisfacción. "Pido carbón para toda esa gente que contribuye a subir la temperatura. Los maleducados y agresivos no ayudan a que seamos un país mejor"

¿Para quién pides carbón a los Reyes Magos? Yo lo tengo claro. Pido carbón para toda esa gente que contribuye a subir la temperatura en este país, que no nos viene bien a nadie y que todos deberíamos hacer para bajarla. La gente maleducada y agresiva no ayuda a que seamos un país mejor. Hay gente que a mí no me gusta, pero nunca se me ocurriría insultarla ni faltarla el respeto. Y esa gente no sólo está en redes. La gente se sorprende cuando yo cuento que la agresividad que sufro en redes salta a la calle. Yo tengo que aguantar pequeños insultos delante de mis hijos. ¿En serio? Qué duro. Si algún día escribo un libro de lo que hemos vivido en esta familia durante los últimos tres años... Porque nosotros no lo contamos como otros, pero es bueno que se sepa que lo que ocurre en las redes se acaba trasladando a la calle. Seas quien seas, te dediques a lo que te dediques, un poco de respeto. Ha pasado hasta con las Campanadas. Oye, si no te gusta X, no lo pongas.

¿Qué tal se te dan los juegos tipo trivial? Fatal. Yo no voy a los concursos. Me reía porque cuando el equipo de Generación TOP preparaba decenas y decenas preguntas, te lo pasas muy bien leyendo las preguntas y buscando sus respuestas. Yo habría fallado todas, habria hecho un ridículo espantoso. ¿En casa jugáis a estos tipos de juegos? Ponemos muchos Quiz de YouTube para jugar en familia, y también hemos jugado a Pasapalabra. ¿Quién no ha hecho el intento alguna vez? Yo no me atrevo, pero sí, sí. Yo soy muy mala en eso y me ha tocado el papel fácil en este caso

