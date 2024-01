Del ataque a Ana Rosa al veto en 'Crónicas Marcianas': Kiko Matamoros no se achanta y 'dispara' contra Telecinco

Kiko Matamoros era uno de los colaboradores de Sálvame que levantaba ampollas porque no se callaba absolutamente nada. Ni ahora tampoco. El integrante del conocido Eje del Mal, junto a Kiko Hernández y a la fallecida Mila Ximénez, ha realizado unas durísimas declaraciones contra el nuevo rumbo que ha tomado Mediaset desde la marcha de Paolo Vasile.

"Que Sálvame iba mal de audiencia es algo que ellos han vendido y algunos indocumentados lo han querido comprar. Sálvame iba bien, lo que pasa es que nos lo ponían cada vez más difícil con el código ético que se inventaron y con la prohibición de hablar de determinados personajes", asegura en una entrevista concedida a Jet Down.

Lo cierto es que el programa de La Fábrica de la Tele había sufrido un desgaste a raíz de la irrupción de la ficción turca en Antena 3. Como analizamos coincidiendo con su final en Telecinco, el formato fue el motor de la cadena durante una década, pero las audiencias cayeron en picado en sus últimos dos años. Eso sí, Sálvame se despidió como el único producto que salvaba las tardes del primer canal del grupo de Fuencarral.

Matamoros no tiene ningún reparo en atacar a TardeAR, el programa que presenta Ana Rosa Quintana y que desde septiembre ocupa el hueco de Sálvame. "Mira, donde Telecinco hace ahora un ocho por ciento, nosotros hacíamos un once, y con 25 minutos de publicidad en esa hora, y ahora van limpios, descargaditos de anuncios".

"Nos fuimos haciendo un 14 y ahora hacen un 9 y tienen que dar las gracias", declara Matamoros que directamente critica que Ana Rosa haya "renunciado" a la franja de cuatro a cinco de la tarde, la que ocupa Así es la vida, "para mejorar su dato". "Pero le cuesta llegar al diez, y decía que su objetivo mínimo era el 14". "En fin, es un negocio complicado y sólo los genios entienden de esto, alguno ya no está y se nota", dice irónico.

"No tiene mucho sentido el papel que habían previsto para Ana Rosa como predicadora política"

El protagonista de Sálvese quien pueda opina que la nueva estrategia de Mediaset responde a una cuestión puramente ideológica: "Apostaron por hacer una televisión de derechas de cara a las generales que se preveían para estas fechas: al adelantarse, y tras perder las elecciones, no tiene mucho sentido el papel que habían previsto para Ana Rosa como predicadora política".

Matamoros, además, desvela que fue vetado en el reencuentro de Crónicas Marcianas. "Me llamaron al principio y les dije que sí, que no había problema. Fijamos una fecha para hacerlo pero, de repente, dos o tres días antes me volvieron a llamar para comunicarme que me había caído del proyecto", dice. "En Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas".

