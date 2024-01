La singular fantasía sexual de una comensal de 'First Dates' que ha dejado sin palabras a su cita

'First Dates'.

Más solteros buscan una nueva oportunidad en el amor en First Dates. Por supuesto, en estas cenas siempre surgen anécdotas, tanto para bien como para mal. Más bien lo último es lo que le ha sucedido a Pablo, un limpiador que lleva sin pareja desde hace cinco años. Con ganas de enamorarse, el programa le presentó a Silvia, una promotora de ventas con las cosas muy claras y mente abierta. Es más, tan liberal que sorprendió al limpiador al confesar una de sus fantasías sexuales.

A pesar de ello, ninguno de los dos tuvo química con el otro. Es más, ambos vivieron lo opuesto a un flechazo al conocerse. “Me ha parecido bien, pero no para mí”, reconocía Pablo a las cámaras tras ver a su cita. Algo en lo que coincidía con Silvia, quien también confesaba que no le llamaba la atención el limpiador físicamente. No obstante, ambos decidieron ser cordiales y, tras presentarse, pasaron a la cena.

Sin embargo, en la cena, ambos vieron que esa falta de química inicial se acentuaba. Apenas tenían temas de conversación y los silencios incómodos eran varios. Es más, ninguna disimulaba la falta de interés en el otro. A pesar de ello, los dos prosiguieron con la cena. Silvia revelaba que le gustaba salir y eran contadas las ocasiones en las que se quedaba en casa los fines de semana.

Por el contrario, Pablo reconoció que apenas tenía vida social, dado que apenas tiene amigos con los que salir por la noche. La honestidad del limpiador sólo acentuó la falta de interés de la promotora. “Le cuesta relacionarse y yo necesito estar con alguien al que le guste relacionarse como a mí”, compartía la madrileña a la cámara.

No ayudó que Pablo se negase tajantemente a conocer gente en redes sociales o Internet. “Soy muy tradicional”, justificaba. Con lo cual, pocas más opciones le dio a la promotora, la cual tenía muy clara su decisión. Eso sí, antes el dating show de Cuatro les propuso un juego sexual por si surgía la chispa.

El limpiador le preguntó a la promotora cuál era la fantasía sexual que soñaba cumplir. Silvia, ni corta ni perezosa, confesó que le gustaría probar con el BDSM, dado que le llamaba la atención la “dominación” y la “sumisión”. Pablo se quedó completamente perplejo y sin palabras. “No le pega nada. No la veo yo con vinilo, cueros ajustados y látigos”, señalaba a las cámaras.

Era evidente cuál iba a ser la respuesta de los dos. Ni Pablo ni Silvia quisieron tener una segunda cita. La falta de química se acentuó y, a pesar de la sorpresa de la confesión sexual, ésta tampoco logró hacer soltar la chispa.

