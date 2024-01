Antonio Velázquez insiste sobre el futuro de Mauro en 'La Promesa: no cierra la puerta a un posible regreso

La Promesa ha comenzado el año dando la bienvenida al regreso de Leonor (Alicia Bercán), la cual ha vuelto de París para estar unos días en el palacio de sus padres, los marqueses de Luján. Sin embargo, la ficción despedía 2023 con el adiós de Mauro (Antonio Velázquez), el primer lacayo de la mansión, el cual es uno de los personajes que ha estado presente desde el primer episodio. Eso sí, antes el actor quiso dejar claro que no descarta su vuelta a la ficción de Bambú Producciones y Studio Canal.

Velázquez se convierte en uno de los actores veteranos en decir adiós. El intérprete granadino se ha mantenido en la telenovela creada por Josep Cister durante un año y tres meses. Aunque se le había visto en otras series de televisión como Tierra de lobos, Las chicas del cable o Traición; La Promesa ha sido su primer proyecto diario. El motivo de su marcha es porque va a probar suerte en la realización.

Según declaró en una entrevista para El Mundo, ese proyecto es uno muy personal del que ha trascendido que su trama narrará “uno de los mayores operativos de éxito de la Guardia Civil”. Dicha producción tendrá a Cuarzo detrás, productora de La isla de las tentaciones o La Roca. Velázquez revelaba que llevaba años escribiendo y que la mayor parte de las historias que imagina están relacionados con los cuerpos y fuerzas de Seguridad.

Un vínculo personal, dado que, antes de convertirse en actor, "iba para militar". "Yo acababa de aprobar para entrar en el Politécnico", recuerda, comentando también que ponerse detrás de las cámaras le puede ayudar a "entender un poco mejor" la industria audiovisual.

Justo para su despedida, Velázquez concedió una entrevista este pasado 28 de diciembre al pódcast oficial de La promesa, Si el servicio hablara. Presentado por Lidia Sango y David Cid (ambos encarna a miembros del servicio de los marqueses de Luján en la telenovela), Velázquez habló de cómo se enfrentó al reto que supuso su primera serie diaria. “Nunca había estado un tipo de serie así, con todo lo que conlleva para los actores”, reconoce.

“Les tenemos bastante respeto a las diarias. Para mí, cuando me llamó mi representante y me dijo que estaba la oportunidad de hacer este personaje en La Promesa, estuve expectante. Ha sido una gran experiencia y un reencuentro precioso. Al final, La Promesa la forma un gran equipo de profesionales y eso es lo que respalda todo. Desde guion, vestuario, maquillaje, peluquería, todo el apartado técnico. Finalmente, todos nosotros estamos respaldados por eso. Me voy una gran experiencia y una agilidad mental tremenda”, reconocía.

Por supuesto, no faltó la pregunta sobre una posible vuelta. El lacayo se marcha de la mansión para probar suerte como mayordomo en otra casa noble donde los propietarios son más livianos y considerados de los Luján, especialmente la cruel marquesa. “Sé que volveré”, asegura rotundamente. Es más, cuando le preguntan por si está abierto a hacer un spin-off sobre Mauro, Velázquez tampoco lo descarta. “Sí, por qué no. Pero para el prime time”, compartía.

Realmente, es una reconfirmación de lo que ya compartió en la entrevista en la que revelaba su marcha. “Tanto Ramón Campos [productor de la ficción] como Josep Cister entendieron mi momento y me dijeron: Antonio, las puertas están abiertas así que, adelante", revelaba, dejando claro que "la vuelta está ahí".

