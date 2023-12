Se desata la guerra en 'La Promesa' con Cruz y Manuel enfrentados y Abel revela que conoce el secreto de Jana

Una nueva guerra se aproxima a La Promesa... y no sólo el estallido de la Primera Guerra Mundial. La emisión sorpresa de un doble episodio este pasado 26 de diciembre, como regalo de Navidad inesperado por parte de TVE, ha provocado que el público presencie un día antes el conflicto que se avecina en el palacio de los marqueses de Luján. El anuncio de que Curro (Xavi Lock) ha aceptado el título de barón de Linaja ha provocado el desconcierto tanto de Cruz (Eva Martín), como de Lorenzo (Guillermo Serrano).

Pero no será el único que drama que se viva en La Promesa estos días. El joven ha terminado de dar la estocada final a su padre, el conde de la Mata, tras renunciar a su título y aceptar el de su primo. Un movimiento que provocará una curiosa sorpresa. Según los adelantos de los dos últimos episodios del año, Cruz se mostrará inicialmente en contra, pero, contra todo pronóstico, aceptará que su sobrino herede el título que tuvo su padre, don Juan Ezquerdo (Alberto González).

Que Cruz cambie de parece no hará si no provocar más preguntas entre el público. Por otro lado, Lorenzo se mostrará altamente ofendido y no dudará en decírselo personalmente a su cuñado, Alonso (Manuel Regueiro). No será el único enfrentamiento que se vivan en los últimos episodios que se verán en 2023. La marquesa se enfrentará a su hijo Manuel (Arturo Gª Sancho) no sólo por la cesión de la baronía de Linaja a su primo, sino porque comienza a ver las consecuencias de la locura de Jimena (Paula Losada), quien ha vuelto a la casa de sus padres para recuperarse de los delirios que padece.

La sombra de la duda ha resquebrajado la alianza de Pelayo (Michel Tejerina) y Jerónimo (Andreas Muñoz). Después de que Mauro (Antonio Velázquez) revelase a Manuel las averías que tuvo el coche que llevó Pelayo para lograr traer el oxígeno que necesitaba Catalina (Carmen Asecas) y que, de haberse retrasado más, hubiera significado la muerte de la joven; el conde no dudó en preguntarle a su compinche en la venta de armas si tuvo algo que ver.

'La Promesa'.

Abel descubre el romance prohibido de Jana y Manuel

Jerónimo negó rotundamente, pero a Pelayo le ha costado creerle. Esa desconfianza irá a más, especialmente cuando en los próximos episodios, Catalina muestra su interés en hacer un viaje con el conde justo cuando éste debe salir solo con Jerónimo del palacio para evitar problemas con el señor Cavendish (Christian Stamm), quien ha encargado un nuevo pedido de armas.

Aunque no será este miércoles 27 de diciembre, sino el jueves 28 cuando salté la bomba: Abel (Alejandro Vergara) le revela a Jana (Ana Garcés) que conoce su secreto. Dicho de otro modo, sabe de su aventura y amor con Manuel. En el capítulo del miércoles 27, se verá cómo el médico sigue siendo excesivamente insistente en retomar su relación con la doncella.

Lo que nadie veía venir es que éste supiera del romance prohibido de la heroína de la ficción con el heredero del marquesado de Luján. Para más inri, Abel le hará una amenaza velada a la doncella. A ello se suma que lo único positivo de la semana, la reconciliación amorosa de María Fernández (Sara Molina) y Salvador (Mario García) correrá peligro después de que ella no haya vuelto de Luján y cuando Jana y Salvador vuelvan de buscarla, se lleven una desagradable sorpresa.

