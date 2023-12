Esta fue la desconcertante petición de un soltero de 'First Dates' al programa para impedir el rechazo de su cita

La nueva entrega de este martes de First Dates ha dejado varios citas con ganas de un segundo encuentro, aunque, algunas han terminado antes de tiempo porque no han salido tan bien como los solteros esperaban. El dating show de Cuatro ha contado con la presencia de Juan y Nicolt, de 21 y 20 años, respectivamente.

Juan tiene antepasados escoceses y, para rendir un homenaje, viste como ellos. Su falda escocesa ha llamado la atención al programa, aunque a este veinteañero le sobran las tablas para conquistar a su cita. Lleva tres años sin pareja y se considera poco romántico. "Soy un poco más gracioso porque me dicen cualquier cosa romántica y le hago un chiste solo por vacilar", explicó.

Su cita es Nicolt, una manipuladora de alimentos que viene de Toledo, aunque es de Colombia. "La gente cree que soy coqueta, pero en realidad no, soy así carismática y, a veces, la gente lo confunde con 'coquetería'", señaló en su presentación.

Nicolt, de 20 años, acude a 'First Dates' para conocer a Juan. Cuatro

La primera reacción de Juan no se hizo esperar y enseguida contó al equipo de First Dates cuáles habían sido las sensaciones que había tenido sobre su cita. "Es una chica muy guapa, aunque no es lo que esperaba. Me esperaba algo más de estilo alternativo. Pero igualmente es guapa, es mona y está bien", dijo.

Por su parte, Nicolt le dijo a Juan que le gustaba su 'conjunto', aunque detrás de las cámaras reveló que para ella es "un estilo muy diferente" al suyo. Sin embargo, durante la cena la colombiana siguió llenando de halagos el aspecto del escocés. "Te decía que me gusta tu 'conjunto' escocés. Nunca había salido con alguien que estuviera tanto a la moda, ¿sabes?", le repitió.

Un comentario que no le gustó nada a Juan, que quiso dejarle claro a su cita la gran diferencia entre su look y "estar a la moda". "A ver, son dos cosas diferentes. Estar a la moda es llenar un 'conjunto' especial", remarcó.

Mientras tanto, Nicolt dejaba claro que a ella "le encanta arreglarse". "Yo siempre he sido muy de estilo alternativo, rock a veces y también estilo hippie o surfeo. Ella es mucho más de fiesta así medio elegante, un poco pija también", confesó el joven al equipo.

Juan y Nicolt en su cita de 'First Dates'. Cuatro

La cita siguió teniendo como tema principal es aspecto físico, aunque Juan cada vez tenía más claro que Nicolt no tenía nada que ver con él. "Es como si yo soy Epi y ella la gallina más alta", comparó.

Más tarde, le explicó a Nicolt cómo sería su tipo de chica ideal. "El físico me da exactamente igual, lo que sí me importa es aquí (señalando la cabeza)", manifestó. A ella le gustan "los chicos carismáticos, alegres, con valores, caballerosos... Busco el paquete completo", subrayó.

"Yo pedí un Mario Casas no un Mario Escasas"

Nicolt no estaba a gusto con su cita y así lo hizo saber al programa. Detrás de las cámaras llegó a confesar que ella había pedido "un Mario Casas no un Mario Escasas" refiriéndose a Juan."¿Siempre te haces el mismo look?", le preguntó extrañada a Juan. "Le haría un cambio de imagen totalmente distinto. Le haría unas boxeadoras 2023 a la moda", explicó Nicolt a los redactores de First Dates.

Otro de los momentos anecdóticos del programa llegó cuando ambos se preguntaron cuál es su animal favorito y Juan se dio cuenta de que no sabía que era un leopardo. "Creo que está confundiendo leopardo con guepardo", dijo detrás de las cámaras.

La petición de Juan a 'First Dates' para evitar ser rechazado

Al final de la cita llegó el momento de pagar y Juan reveló que solo tenía "12 euros en la cuenta del banco". "Fue un poco fuerte que me dijera que no tenía ni un duro. Te baja un poco el ánimo", resaltó Nicolt.

Cuando llegó el momento de desvelar la decisión final, Juan fue preguntado sobre si quería tener una segunda cita con Nicolt y para no ser rechazado pidió al programa que sí podía responder ella primero. Sin embargo, acabó diciendo que él sí tendría una segunda cita, pero Nicolt no tendría otro encuentro con él.

