César Muñoz frena a Avilés en 'Así es la vida' tras gritar a sus compañeros: "¡Te pido que bajes el volumen!"

Así es la vida ha comenzado el 2024 calentito. El magacín comenzaba con una exclusiva bomba: Gabriela Guillén ya ha dado a luz a su hijo, el sexto vástago para Bertín Osborne. Ahora bien, a pesar de ser el tema estrella, José Antonio Avilés se convirtió en el otro protagonista de la sobremesa. El motivo tuvo enfrentamientos muy vehementes con el resto de sus compañeros, hasta el punto de faltar el respeto a Carmen Borrego. Es más, César Muñoz tuvo que darle un toque de atención.

El primer rifirrafe fue tras una crónica sobre el concierto de Isabel Pantoja en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde lanzó varias indirectas a sus hijos. Carmen Borrego revelaba que la tonadillera había ido a la Ciudad Condal “con todo un equipo técnico nuevo” y que, si parte del anterior equipo, relacionado con maquillaje o peluquería, no ha ido, ha sido por “motivos económicos”.

Aunque Avilés quiso aclarar que el motivo era económico, “porque era demasiado costoso llevar a todo el equipo de Canarias a Barcelona” y que no fue decisión de Pantoja, sino de “la promotora”. “Fue una decisión de última hora”, añadía. “Los costes los asume la compañía y no la cantante, por eso tomaron esa decisión”, proseguía. Antonio Sánchez Casado incidía a la tonadillera no le gustaba dar conciertos. “Lo hace por la cuenta pendiente que tiene de Hacienda”, recalcaba.

[Los presentadores de ‘Así es la vida’ bromean por las “pausas dramáticas” de Avilés al hablar de Isabel Pantoja]

Gema Fernández apoyaba estos comentarios, revelando que quería desde hace años retirarse y que si lo hace, es porque “está llena de deudas”. “El compromiso con el que ha llegado con Hacienda, no le da margen siquiera para suspender estos conciertos. Tiene que hacerlos sí o sí”, incidía la hermana de Terelu Campos. Precisamente, en ese momento Avilés se enfrentó duramente a ella.

“Tampoco es así tampoco. Llevo siguiendo esta gira desde su inicio en Canarias, tengo fuentes relacionadas con la promotora”, comenzó a responder Avilés ya comenzando a elevar el tono de voz. Borrego le recalcó que ella “también tiene sus “fuentes” y que estas “tienen el mismo valor” que las de Avilés. El colaborador buscaba desmentir las informaciones de la hija de María Teresa Campos, a pesar de que ésta le comentaba que lo que él respondía, relacionado con el contrato de la promotora, no estaba relacionado con el hecho de que no pueda cancelar conciertos.

Carmen Borrego y José Antonio Avilés en 'Así es la vida'.

“No estoy hablando de la productora, sino de Hacienda”, recalcaba Borrego. Avilés le acusó de utilizar “información sesgada”. “Estás hablando de una cosa y yo de otras”, le remarcaba Borrego. Avilés seguía intentando explicar su posición, cuando la comunicadora le recordaba que no se lo tenía que contar a ella, sino a la audiencia. Fue ahí cuando Avilés le faltó el respeto. “¡Para no contar nada y estar toda la tarde así, mejor cállate!”, vociferó el tertuliano.

Carmen Borrego pidió que bajase el tono de voz y que no le faltase el respeto. “¡No voy a consentir de este señor ninguna falta de respeto!” exclamó. “No podemos empezar con voces”, dijo César Muñoz muy serio, como primer toque de atención. “¡Ya está bien, hombre!”, expresó Borrego. “Me han dejado de mentirosa y tengo que defenderme. No he hablado de la productora, sino del acuerdo al que ha llegado Isabel Pantoja con Hacienda. No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho”, respondió rotundamente la tía de Alejandra Rubio. “¡Ya está bien de querer desmentir al resto de los compañeros!”, exclamó la Borrego.

José Antonio Avilés en 'Así es la vida'.

"Le he bloqueado de por vida"

Avilés siguió gritando, aunque ya no hacia Borrego. El colaborador volvió a encenderse cuando tocó hablar de Gabriela Guillén y el nacimiento de su bebé. Avilés volvió a llevarse otro toque de atención cuando lanzó una opinión subjetiva cuando él mismo decía que estaba “limitándose a dar una información. “Esta señora va de digna”, dijo antes de ser interrumpido. “¿Me dejáis dar mi información?”, replicó. “Eso no es información, sino opinión”, le recordaron el resto de tertulianos.

Avilés volvió a vociferar minutos después, cuando se comentaba que Osborne iba a pedir una prueba de paternidad a Guillén. El colaborador se alteró tanto, que ya César Muñoz tuvo que levantarse e ir hasta su puesto en la mesa para pedirle que se tranquilizara. “¡Avilés, calma! ¡Hemos empezado el año, te pido que hables un poquito más despacio! ¡Qué bajes el volumen!”, le dijo el colaborador. “Es imposible estar delante de mis compañeros, cuando todo el mundo está dándole lechas a Bertín Osborne”, buscó justificarse.

Avilés se calmó un poco e intentó disculparse con Carmen Borrego cuando esta, al final del programa declaraba que bloqueaba “de por vida” a Avilés. “Si alguien ha defendido a Avilés en este programa, ha sido Carmen Borrego, a pesar de no merecerlo”, dijo antes de que el colaborador fuese a darle un beso. “Hacía tiempo que no le bloqueaba, pero le he bloqueado de por vida. ¡Hasta luego, Maricarmen!”, añadió Borrego, evitando que Avilés le volviese a besar.

