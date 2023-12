El dardo de Raquel Arias a José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’: “Yo no me invento la información”

Este miércoles, Bertín Osborne se sentaba en El Hormiguero para dar una entrevista a Pablo Motos donde habló de su nuevo disco y de alguno de sus amigos. No se mojó, sin embargo, sobre su próxima paternidad, a pesar de que Pablo Motos hizo algún chiste, como proponerle que comercialice “los huevos de Bertín”.

Esto ha provocado que el nombre del cantante vuelva a estar en la palestra, y desde Telecinco no han desgranado todo lo que le dijo a Motos, pero sí las últimas noticias sobre ese hijo que espera con Gabriela Guillén. En el plató, José Antonio Avilés, que suele presumir de tener fuentes cercanas al entorno de Osborne, aprovechó que se estaba hablando de Gabriela para preguntarle a Raquel Arias, amiga de la embarazada, que quién era Mauro.

“A mí me apetece saber quién era Mauro”, deslizaba Avilés, dando a entender, aunque sin mojarse, que podría ser otra pareja sentimental de Gabriela en la época en la que quedó en estado de buena esperanza. “¿Te apetece a ti o le apetece a Bertín?”, le preguntaban. “Como yo no me invento la información, le preguntaré directamente quién es Mauro”, le respondía Raquel Arias a su compañero. “Y qué le dijo Mauro, me encantaría, lo que le dijo cuando le dijo que estaba embarazada”, insistía el cordobés.

[La ironía de José Antonio Avilés: su crítica hacia los “pseudoperiodistas que se sientan en los platós”]

Las palabras de Raquel pueden tener un doble sentido. Y es que hay que recordar que a lo largo de su trayectoria en televisión, mucha fueron las veces a las que José Antonio Avilés se le pilló trabajando con información inventada, desde fotografías de famosos hasta su propio currículo. Sin embargo, eso no impidió que siguiese trabajando en los programas de corazón de la cadena.

“Esto parece una guerra de portavoces”, decía Sandra Barneda, entendiendo que Raquel Arias habla por Gabriela, y José Antonio Avilés, por Bertín. Pero como el que fuese concursante de GH VIP seguía hablando, le tuvo que pedir: “Avilés, para”, recordándole que ya había tenido mucho protagonismo a lo largo de la tarde. “Para, porque me gustaría preguntarle si ha hablado con Gabriela, y qué significa para ella que cuando se sepa todo, hablará”.

Raquel Arias explicó entonces que Bertín quiere pedir la prueba de paternidad cuando dé a luz. “Esto es una cosa de dos, no solamente de la mujer. Porque una vez más se está volviendo a repetir, que parece que el cargo de los niños lo tenemos que tener a la mujer, y recuerdo que es del hombre y de la mujer”, pedía Raquel Arias.

A continuación, José Antonio Avilés le preguntó que “tu amiga, si tanto no quiere a Bertín, las transferencias que ha recibido ¿por qué no se las devuelve a Bertín?”. Como se exaltó demasiado, Sandra Barneda le pidió que bajase el tono, que le tenía cerca, y que le respondiese “a qué se debe esas declaraciones de Bertín de que cuando se sepa la verdad”, algo que Avilés prefirió esquivar.

Sigue los temas que te interesan