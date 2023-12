'Maestros de la costura 6' incorpora un cuarto juez invitado y tendrá guiños a Madonna y Miguel Bosé

El traqueteo de las máquinas de coser regresará con Maestros de la Costura 6 en 2024. La presentadora Raquel Sánchez Silva acompaña en una entrega más a Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo, el exigente jurado al frente del talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia. Esta nueva edición llega con desafíos emocionantes que sacarán todo el potencial de los aprendices y generarán más competencia que nunca.

El nuevo decorado de Maestros de la Costura ha acogido la presentación este jueves. “Deseando conocer ya a los nuevos aprendices y disfrutar con el programa, ya suenan las máquinas de coser y muy pronto podremos disfrutarlo en Televisión Española”, ha anunciado la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

La CEO de Shine Iberia, Macarena García, ha agradecido a RTVE por apostar por este formato y “apoyar la industria de la moda y los oficios”. Ha explicado algunas novedades, como el nuevo decorado “más cálido y cercano”, el cuarto juez “que ayuda a decidir el futuro de los aspirantes”, o la nueva sección “El armario de Maestros de la Costura. “Tenemos 12 aprendices que representan la diversidad” y “pruebas muy variadas” para lograr “una temporada muy divertida”.

Presentadora y jueces han alabado el formato y lo que representa para ellos. “No es que quisiéramos hacer el programa, es que necesitábamos hacerlo. Y cada minuto lo hemos hecho como si fuera la final. Esta es una historia de amor de la tele”, ha subrayado Raquel Sánchez Silva. Un flechazo que corrobora Alejandro G. Palomo: “Ha sido precioso volver al taller. Hemos estado felices, no nos ha dado tiempo a estresarnos”. “Para nosotros es un punto de unión con profesionales que no podemos ver el resto del año”, ha señalado María Escoté. Lorenzo Caprile ha destacado la evolución que ha habido en esta nueva etapa, además de la diversión: “Me lo he pasado muy bien porque me han dejado disfrazarme”.

Novedades en la sexta temporada de ‘Maestros de la Costura’

Una de las grandes novedades es la colaboración de un cuarto juez invitado en cada programa. La modelo Eugenia Silva, el actor Iván Sánchez, la tenista Garbiñe Muguruza, el director creativo de Desigual, Román Lata, y los diseñadores de moda Juana Martín y Daniel Rabaneda, sobrino de Paco Rabanne, tomarán partido en el futuro de los aprendices.

10 entregas completan esta nueva edición del talent, que recupera la clásica estructura de tres retos: primera prueba en plató para escoger a los mejores del taller, prueba de exteriores por equipos y eliminatoria en plató. Doce amantes de la costura serán guiados por los jueces hacia la excelencia. Una trabajadora del Museo Británico de Londres, una auxiliar en un psiquiátrico, un empleado de una empresa de moda de baño y un jefe de taller en una empresa de moda flamenca son algunos de ellos. El ganador será recompensado con un curso de formación especializada en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, un premio en metálico de 50.000 euros y el maniquí de oro que le acredita como el vencedor. El segundo clasificado tendrá como premio un valorado diploma Vogue de Estilismo y Producción de moda impartido por Condé Nast College Spain en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid para formarse con los mejores profesionales del sector y de la revista.

Homenajes a Paco Rabanne, a Vivienne Westwood y al icónico vestuario de Madonna y Miguel Bosé

En cada prueba, los aspirantes descubrirán el proceso creativo que se esconde detrás de cada prenda, sin olvidarse de la sostenibilidad y el reciclaje.

De la mano del talento joven emergente en nuestro país y de profesionales consagrados del sector, entre ellos Rosa Tous, Nacho Aguayo y Jordi Dalmau, los aprendices cumplirán los mismos retos y desafíos que surgen en los talleres profesionales reales. También contarán con los consejos y el apoyo de los cantantes Estrella Morente, Lolita, Rosa López, Massiel, Falete, Terremoto de Alcorcón, Mario Vaquerizo y Alaska; los actores Juana Acosta y Bibiana Fernández; el actor y director Eduardo Casanova; la vedette Norma Duval; los estilistas Josie y Pelayo Díaz; las top models Judit Mascó, Laura Ponte, Martina Klein, Laura Sánchez, Blanca Suelves y Verónica Blume; Eduardo Navarrete, exparticipante de la primera edición; y los ganadores de la cuarta y quinta edición, Ancor y Lluís.

Los aprendices coserán prendas que nunca se atrevieron a usar, crearán looks de alta costura, reproducirán prendas icónicas de Miguel Bosé, diseñarán moda inclusiva, confeccionarán ropa con material reciclado y reproducirán modelos míticos de los 90. También rendirán un homenaje a la minifalda de Mary Quant, a la moda andaluza, a la naturaleza, al rompedor vestuario de Madonna y a los grandes de la moda como Paco Rabanne y Vivienne Westwood. No faltará una prueba mítica como es diseñar un vestido de novia con la colaboración de tres invitados muy famosos. Tampoco las espectaculares pruebas exteriores, con visitas al Museo Picasso, al taller de Scalpers, al espectáculo Wah!, a la Alhambra de Granada y al taller de Isabel Sanchís

Taller totalmente renovado

Maestros de la Costura 6 regresa con un taller totalmente renovado, un set de arquitectura con acabados clásicos, cálidos y cercanos, de ladrillo y estuco y con un diseño de líneas curvas y orgánicas. Con este taller único y especial se consigue transmitir la esencia del programa y de la moda: caminar hacia el futuro aprendiendo del pasado.

‘Maestros de la Costura’ amplía su presencia en redes

Maestros de la Costura refuerza su presencia en redes sociales con la creación de la cuenta oficial del programa en TikTok, donde los seguidores podrán encontrar algunos de los mejores momentos del programa. Además, los usuarios podrán comentar en directo lo que sucede en el programa con el hashtag #MaestrosDeLaCostura en X y descubrirán contenidos exclusivos en la cuenta de Instagram del talent, cuya comunidad sigue creciendo y alcanza ya la cifra de 180.000 seguidores.

