'¡De Viernes!' consigue que Fran Rivera se siente por primera vez como invitado en un programa de corazón

Fran Rivera parece decidido a cambiar el perfil televisivo que teníamos de él. Y es que ha pasado de ser colaborador, o invitado de programas blancos, como Déjate querer, a convertirse en personaje de corazón de pleno derecho. El pasado día 15, ¡De Viernes! emitía una entrevista de Santi Acosta a Fran, donde el torero cargaba contra Isabel Pantoja, su exmujer Eugenia Martínez de Irujo o sus hermanos Kiko Rivera y Julián Contreras.

Ahora, Mediaset ha desvelado que en la entrega de mañana, Fran Rivera se sentará por primera vez en un plató de un programa de corazón para responder en directo a las críticas que ha generado sus declaraciones de la semana pasada, incluidas las de sus propios hermanos.

Así, contestará a los colaboradores sobre preguntas acerca de su relación y ruptura con Eugenia, la muerte de su padre y cómo hubiera sido su vida si Paquirri no hubiera fallecido. Hablará del infierno que vivió con las adicciones de su madre, el difícil momento de su muerte y profundizará en los pormenores de su relación con Isabel Pantoja. Además, recibirá una emocionante sorpresa relacionada con su padre.

[¿Cuánto ha cobrado Fran Rivera por su entrevista más personal en ‘¡De Viernes!’ de Telecinco?]

Hay que destacar que en muchas ocasiones Fran ha hablado ante las cámaras de estas cuestiones, pero siempre eran formatos más familiares y blancos, no dedicados exclusivamente al mundo del corazón, como es el caso de ¡De Viernes!. De hecho, su relación con el corazón dejaba bastante que desear, como la vez que llegó a meter jamón en la boca a un reportero de Sálvame para que no le hiciese preguntas.

Laura Bozzo también estará en el plató, en su primera entrevista en directo tras la salida de GH VIP. Fue la eliminada en la semifinal el pasado miércoles, algo que no le sentó nada bien. “No tengo nada que decir, me voy a mi país. Soy ganadora en mi tierra, no acá”, exclamó, al saber que tenía que abandonar la casa 24 horas escasas antes de la gran final. Hará balance de su estancia en Guadalix de la Sierra, hablará de sus enemigos durante la convivencia y repasará su trayectoria profesional y personal, incluía su doble estancia en la cárcel.

Además, ¡De Viernes! emitirá una entrevista de de Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, contando cómo fue el episodio en Marbella que detonó que Ángel decidiera contar la verdad sobre su madre. Además, va a desvelar la verdadera cara de Bárbara Rey en su relación con ella. Para comentar las imágenes, Hugo Arriazu estará en el plató del programa.

Sigue los temas que te interesan