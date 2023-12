Fran Rivera y Telecinco: de hacer llorar a Carlota Corredera en 'Sálvame' a hablar de la Pantoja en '¡De viernes!'

El torero Francisco Rivera siempre ha tenido una relación muy particular con el mundo del corazón. Es amigo de ofrecer entrevistas y reportajes vía exclusiva, así como de sentarse en los platós de televisión y lanzar dardos a quien le apetezca, como aquella vez que desde Lazos de sangre disparó hacia Isabel Pantoja. Sin embargo, luego no era muy proclive a atender a los medios que le siguen con un micrófono, y a veces, hasta ha tenido comportamientos dudosos cuando acudía a eventos públicos.

Un programa que le dio mucha caña en el pasado, y con el que nunca tenía un detalle, fue Sálvame, en Telecinco. Y allí, en una conexión, Fran Rivera llegó a hacer que su presentadora, Carlota Corredera, acabase con las lágrimas saltadas. Sucedió en febrero de 2019, y Rivera acudía a un photocall, donde el reportero Omar Suárez habló con él.

Cuando el periodista preguntó a Fran sobre si en su boda Cristina Tárrega y Jesulín de Ubrique tontearon, Fran intentó tirar balones fuera, y para que no le interrogasen más, llegó a meter jamón serrano en la boca al reportero. Este gesto provocó que, desde el plató, Mila Ximénez o Lydia Lozano estallasen por su actitud. En concreto, Lydia se alegró “ver a Francisco Rivera bajándose los pantalones por dinero, entrando en este programa que nos ha puesto a parir” y le pidió que tuviese “dignidad y no entres aquí para decir que no nos enteramos de nada”.

[Fran Rivera cargando contra Isabel Pantoja: el arma de ‘¡De viernes!’ contra la final de ‘La Voz’]

Al día siguiente, Carlota Corredera, con las lágrimas saltas, pidió perdón a Omar Suárez por no haber reaccionado ante semejante estampa. “No supe reaccionar, estaba alucinada” explicaba la gallega. “Creo que te fallé”, le dijo, en referencia al momento en el que “comenzó a faltarte el respeto, cuando comenzó a meterte jamón en la boca”. Suárez quitó hierro al asunto, pero Carlota quiso dejarle clara una cosa a Fran: “A mí también me hubiese gustado entrevistar a Michelle Obama pero te tuve que entrevistar a ti” y señaló que si había accedido a la conexión era porque su trabajo era atender a los medios, del mismo modo que el de ella es presentar.

Hay que recordar que en aquella época Fran Rivera era uno de los colaboradores de Espejo Público, y era, por tanto, casi de esperar que fuese tan distante con el universo de Telecinco, en aquellos años en los que Sálvame y los demás programas de La Fábrica de la Tele llenaban la parrilla de la cadena.

Todo cambió en 2022. Ese año, Fran se sentó en el programa Déjate querer, de Telecinco también, y que en esa etapa presentaba Toñi Moreno. Y allí se mostró tranquilo, relajado. Quizá, porque el programa en sí no estaba dedicado en exclusiva al mundo del corazón, aunque hubiese famosos cada noche.

Habló de sus orígenes, su infancia y los principales hitos de su carrera, y sorprendió al tocar temas como que tiene menos relaciones sexuales con su mujer Lourdes Montes de las que desearía. “Pues mira, follamos menos de lo que yo quisiera, para reyes le pedí a mi mujer un buen cerrojo para la habitación porque así es imposible”, reconocía, dejando a muchos con la boca abierta. También recordó a su padre, preguntándose si estaría orgulloso de él, y de su madre, de la que no entendía su problema con las adicciones, lo que le llevo a estar enfadado con ella durante algún tiempo. “Las adicciones son de las peores cosas que le pueden pasar a una persona y a su familia, las adicciones lo destrozan todo”, aseguró en ese sentido.

Esa entrevista supuso un antes y un después para la carrera televisiva de Fran Rivera. Y es que seguía siendo colaborador de Espejo Público, y aquella charla provocó que no contasen con él para la nueva temporada. Según publicó Semana, ya llevaban tiempo pensando que aportaba poco contenido, y “su colaboración con Mediaset no gustó nada en las altas esferas y ha sido la gota que ha colmado el vaso”, provocando que prescindiesen de sus colaboraciones, como comentarista y entrevistador.

Este viernes, Fran regresa a Mediaset, y lanzándose de lleno al mundo del corazón. Y es que en ¡De viernes!, el nuevo programa rosa de la cadena, se emitirá una entrevista, ya grabada y editada, en la que toca los aspectos más personales de su vida, esos que, a menudo, intenta esquivar. La nula relación con sus hermanos Kiko Rivera y Julián Contreras, su negativa opinión sobre Isabel Pantoja, o las espinas clavadas que tiene con Cayetana Martínez de Irujo, su primera esposa.

Falta por ver si, como sucedió con la entrevista a Ángel Cristo, el contenido que ofrezca Fran da para varias entregas (y réplicas en todos los programas de la cadena). En cualquier caso, resulta de lo más llamativo que Fran vaya a convertirse de esta manera en un personaje de corazón, sobre todo, por esa alergia que tenía a la prensa y a los platós, tal como dijeron desde Así es la vida. Y, además, habrá que estar atento a cómo se comporta la próxima vez que un reportero le ponga una alcachofa por delante.

