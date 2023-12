El conmovedor homenaje de ‘Informativos Telecinco’ a Piqueras en su último día: “¡Gracias, Pedro!”

Esta noche, como ya se ha anunciado, Pedro Piqueras presentará por última vez Informativos Telecinco. Su lugar, a partir de ahora, quedará en manos de Carlos Franganillo, y antes de su partida definitiva, este mediodía han querido dedicarle unas palabras en la edición de sobremesa de esos mismos informativos.

“Siempre te ha gustado cantar, pero elegiste contar la vida a cada familia como si solo estuvieras tú con ellos”, narraban, en una colección de imágenes de todas las épocas de Piqueras en Telecinco, tanto desde detrás de las cámaras como delante, en el plató, y en lugares como la isla de La Palma después de la erupción del volcán Cumbre Vieja.

“A ellos y a nosotros nos has dado lo mejor de ti. Delante o detrás de la pantalla, ha sido esa persona en la que se podía confiar. Igual de auténtico y cercano igual de riguroso y comprometido con el oficio, un periodista y solo un periodista. Gracias, Pedro”, termina diciendo el emotivo vídeo.

En el Instagram de los mismos Informativos Telecinco, Pedro Piqueras ha hablado al público sobre cómo tomó esta decisión tan importante. “Este 21 de diciembre es mi último día haciendo informativos aquí en Telecinco y de hacer informativos. Llevo 34 años haciéndolos”, comienza diciendo el periodista, al que Vasile fichó tras encontrárselo en un aeropuerto. “Empecé en Televisión Española luego en Antena 3, pero es aquí donde más tiempo ha estado, 18 años”, añade, en referencia a Telecinco.

“La verdad es que me da mucha pena dejarlo, pero es una decisión que tomé hace tiempo hace unos dos años. La ha ido madurando, y ya este año. después de que pasaba la guerra de Ucrania y después de pasado todo el proceso de elecciones diversas y la investidura, pues considere que ya era el momento”, expone, dejando claro que ha sido algo muy meditado.

Cuando comunicó su marcha, Mediaset intentó que se lo pensase. “Quedé con la empresa en que sería así. La verdad es que me han pedido que siguiera, me han dado toda la facilidad para seguir, pero creo que cuando uno ha tomado una decisión largamente meditada, pues es así, me voy. Y les voy a echar mucho de menos a todos, ¿eh?”, les dice al público.

“Porque mi vida ha sido la televisión, llevo desde el año 1988 incrustado en la pantalla y la verdad me da un poco de miedo lo que vaya a pasar el lunes próximo sin agenda. Pero seguro que todo irá bien. Les deseo lo mejor, aquí va a haber una persona que se llama Carlos Franganillo, que es el que me va a sustituir. Y que es un tipo excelente, tan excelente que yo creo que no me van a echar de menos. Gracias por todo, y hasta otra, finaliza.

