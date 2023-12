Pedro Piqueras, te queda un telediario: el brillante legado del periodista que fue fichado por Vasile en el aeropuerto

A Pedro Piqueras le queda un telediario literalmente. El presentador (Albacete, 1955) se despedirá para siempre de la audiencia este jueves en la segunda edición de Informativos Telecinco poniendo un broche de oro a una inmaculada carrera profesional. Lo hará acompañado de Carlos Franganillo, su sucesor a partir de enero. Un gesto que denota la gran generosidad que tiene el manchego y que dejará una imagen histórica. Acaba la era de Piqueras, pero comienza la de Franganillo.

Piqueras es un rostro que, generalmente, no ha creado animadversión, sino más bien lo contrario. Todo el mundo tiene buenas palabras para el chico que dio el salto al Telediario de TVE de la mano de Pilar Miró en 1988. Quizás, la clave haya sido no posicionarse jamás políticamente, como aseguró con Risto Mejide en Viajando con Chester. Una habilidad que le ha llevado a sentar en su mesa a políticos de diferente signo político, como ha hecho en los últimos días con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

El albaceteño se va con el sentimiento del trabajo bien hecho. El rigor siempre le ha acompañado allá donde ha estado, y prueba de ello es que no se ha visto envuelto en ninguna polémica importante. El histórico presentador se marcha tras haber llevado a Informativos Telecinco a lo más alto, en una etapa en la que bebía del éxito que tenía Pasapalabra. Sus noticias eran las más vistas, con más de tres millones de espectadores. Cierto es que ahora no atravesaba por su mejor momento, con una cadena hundida en audiencias y con Vicente Vallés disparado, pero es algo que no empaña en absoluto su trayectoria.

El presentador recaló en el Telediario en el año 88 después de convencer a Jesús Hermida en Por la mañana. Una misión que no achantó en nada a Piqueras, aunque El País sacara una entrevista el día de su debut con el titular 'ojalá se fundan los plomos esta tarde en Torrespaña', una frase que dijo en off the record y que hacía referencia al vértigo que sentía al salir delante de la cámara a contar las noticias a los más de diez millones de personas que por entonces veían el informativo. Él ya llegaba curtido tras una década dedicada a RNE.

Piqueras fue el revulsivo de TVE en un momento en el que las privadas empezaban a agitar la coctelera de la industria televisiva. Así, en 1993, Antena 3 le fichó -junto a Rosa María Mateo y Jesús Hermida- para dirigir y presentar la segunda edición de Antena 3 Noticias junto a María Rey. Sin embargo, los cambios en la cadena (etapa de Telefónica) hicieron que Piqueras no terminara de cuajar. De hecho, llegó a coger el timón de Espejo Público y hasta a presentar el informativo de fin de semana de la cadena de San Sebastián de los Reyes con Sandra Barneda, su compañera en Telecinco estos años.

Por eso, en 2004 Piqueras regresó a RNE, la que había sido su casa. Dos años después, Paolo Vasile le convenció para que regresara a la televisión para presentar y dirigir los Informativos de Telecinco. Su fichaje empezó a cuajarse en el aeropuerto de Barajas. "Un día nos cruzamos. Él llegaba y yo salía y me dijo que teníamos que hablar un día y así fue. Él me dio su tarjeta, pero yo no le llamé", contó a Jesús Calleja. "Otro día, hablando con un amigo en común me dijo que Vasile estaba interesado en hablar conmigo". Y hasta ahora.

Cuando el piloto rojo de la cámara se apague esta noche al filo de las 22:00 horas, Piqueras dirá adiós a 17 años en Informativos Telecinco, 18 más entre TVE y Antena 3 y a 50 años en el periodismo. Lo hará habiendo recomendado a su sustituto Carlos Franganillo y llevándose a casa el famoso skyline de Singapur, el decorado que lo acompañaba desde el 28 de agosto de 2006 y que ya se ha desmontando.

"Es curioso, pero le terminas tomando cariño. Tanto que yo he pedido una parte del decorado para dejarle en el garaje y entrar y verme allí, en el skyline de Singapur", declaró hace poco en una entrevista con Aimar Breto en la Cadena SER. "Pero, ¿qué es? ¿Un cartón? ¿Un hule?", quiso saber el periodista de la SER. "Es un hule en el que yo he pegado algunas grapas. Sí, sí. Algunas. Cuando se caía un trocito. Y creo que eso tiene algo de romántico, la verdad. No es el mejor de los espacios, pero es donde nos hemos desarrollado durante 17 años".

