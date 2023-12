Pedro Piqueras habla del primer día de Franganillo en Telecinco y cuenta qué pasará con el skyline de Singapur

A Pedro Piqueras le quedan, literalmente, cuatro telediarios. El presentador se despedirá para siempre de la audiencia el próximo jueves, 21 de diciembre, después de toda una vida dedicada al periodismo. Sus últimos 17 años han estado vinculadados a Telecinco, cadena donde ha pilotado los informativos que, aunque ahora se encuentran en sus horas más bajas, Piqueras se va tras haberlos colocado en lo más alto durante 11 años, hasta el adiós de Pasapalabra.

Estos días están sirviendo para que el manchego se vaya despidiendo poco a poco. De hecho, Piqueras se jubilará tras haber entrevistado a los principales líderes políticos: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Mediaset España el pasado lunes 11, mientras que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo hará este lunes 18.

Poco dado a conceder entrevistas, el veterano periodista está siendo bastante generoso en la recta final de su carrera profesional. Este jueves, por ejemplo, Piqueras acudió a los estudios de la cadena SER para charlar con Aimar Bretos en el programa Hora 25. Allí, entre otras cosas, el manchego reveló que Carlos Franganillo, su sustituto, ha aterrizado este mismo jueves en la redacción de Telecinco. El presentador, hasta ahora en TVE, debutará en enero coincidiendo con el lanzamiento de los nuevos informativos.

"Yo me he emocionado mucho. Es un camino muy bien hecho por todos. Cuando ha entrado este hombre allí, con su chaqueta y su pantalón de pana blanco, ha dicho que era un sitio muy grande. Le veía emocionado, un poco nervioso, quizá, pero valiente, porque él es muy valiente", revelaba. "He tenido una cierta emoción al presentarlo al decir, oye, he cumplido con esta gente, he cumplido con mis compañeros".

"Han aplaudido a rabiar. Ha sido muy emotivo. Lo de hoy es inolvidable, irrepetible. Mi despedida será otra cosa. Procuraré que sea rapidita para no llenarme de lágrimas", decía Piqueras revelando, además, los detalles de cómo se cuajó el fichaje señalando la buena conexión que tenían: "Hemos ido al volcán de La Palma, a Marruecos, la investidura... Entonces una vez le dije, 'me gustaría que fueras tú".

Al principio, Franganillo se resistía justificando que se encontraba "muy bien" en TVE porque era el "epicentro" del Telediario. "Pero ya en Marruecos le dije explícitamente que no le podía hacer la oferta, pero hubo un cambio y cuando me preguntaron quién podía sustituirme yo les dije que Franganillo. Presenté al jefe de informativos a Carlos en mi casa y le encantó, como era normal. La empresa, Telecinco, ha hecho las cosas correctamente. Ojalá todas las transiciones fueran así".

Piqueras también habló del famoso skyline de Singapur, el decorado que lo acompañaba desde el 28 de agosto de 2006 y que ya se ha desmontando. "Para mí ha sido un poco suplicio en algún sentido porque cada vez que lo veía decía tenemos que navegar con esta barca frente a esos espacios virtuales que hay en otras cadenas. Pero, al final, te vas acostumbrando", dijo revelando a Aimar Bretos una de sus últimas peticiones.

"Es curioso, pero le terminas tomando cariño. Tanto que yo he pedido una parte del decorado para dejarle en el garaje y entrar y verme allí, en el skyline de Singapur", declaró. "Pero, ¿qué es? ¿Un cartón? ¿Un hule?", quiso saber el periodista de la SER. "Es un hule en el que yo he pegado algunas grapas. Sí, sí. Algunas. Cuando se caía un trocito. Y creo que eso tiene algo de romántico, la verdad. No es el mejor de los espacios, pero es donde nos hemos desarrollado durante 17 años".

