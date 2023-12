Sonsoles Ónega 'roba' uno de los rostros históricos de 'El chiringuito' de Pedrerol: así fue su emotiva despedida

Josep Pedrerol sorprendió a los seguidores de El chiringuito al revelar en la pasada madrugada que uno de sus rostros de confianza se iba del programa después de 13 años. Se trata de Edu del Val, el encargado de poner la ambientación a la tertulia futbolera que emite Mega, un puesto que en televisión se conoce como sampler.

"Del Val, ¿te despides hoy, no?", preguntó el presentador a su compañero nada más comenzar. Edu del Val lleva ligado a Pedrerol desde su etapa en Intereconomía con Punto Pelota. Era uno de los fijos del programa. "Te has hecho mayor aquí, ¿eh?", bromeaba el catalán. "Pásatelo bien esta noche. Esta es tu casa. Te vas con la enemiga", decía después entre risas Pedrerol dejando a la audiencia con intriga.

Pasado el ecuador del programa, Pedrerol retomó el asunto revelando a los espectadores que Edu del Val se centrará en Y ahora, Sonsoles, el magacín vespertino que presenta Sonsoles Ónega y en el que ya trabajaba desde hace un tiempo. Su última misión antes de marcharse al formato de la misma casa, Atresmedia, fue enseñar a Brandon, su sustituto. "Ha aprendido bastante rápido. En una semana lo tenía".

A continuación, El chiringuito le hizo un bonito homenaje emitiendo un vídeo con sus mejores momentos. Edu del Val no pudo ocultar su emoción y, con los ojos vidriosos, se mostró muy cariñoso con Pedrerol: "He aprendido todo de ti. Has sido un buen profesor. Confiaste en mí desde el primer momento. Han pasado 13 años... y ahora a volar", dijo. "Has sido muy importante aquí. Cuando no estabas, lo que sonaba era otra cosa", espetó su jefe.

Tras revelar que pasará a formar parte del equipo de Sonsoles Ónega, Guti bromeó: "Esto [El chiringuito] es un fijo". Brandon, por último, también agradeció a Edu del Val por su recibimiento en el programa. "Desde que llegué me ha tratado como un hijo. Me ha aportado toda su maestría y su sabiduría. Es un genio como profesional, pero sobre todo como persona", aportó el 'becario' de Del Val.

