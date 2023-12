Así es el pegadizo villancico que Andy y Lucas han compuesto para 'El Chiringuito'

El Chiringuito de Jugones ha dado el pistoletazo de salida a las Navidades con su tradicional villancico. Como cada año, el programa de Josep Pedrerol, fiel a sus tradiciones, ha felicitado las fiestas navideñas a sus seguidores con una canción escrita e interpretada, en esta ocasión, por Andy y Lucas.

Hace justo un mes, el dúo gaditano visitó El Hormiguero para anunciar una gira de despedida por motivos de salud. "De un año para atrás me daban unos mareos y me dijeron que tenía la tensión bastante alta. Me derivaron al cardiólogo, tengo una pequeña válvula, y lo mejor es bajar un poco el ritmo", contó Lucas.

Sin embargo, hasta que el dúo realice este parón en su carrera musical, no han querido perder la oportunidad de protagonizar el popular villancico de El Chiringuito al que han llamado En la victoria o derrota.

El villancico, homenaje a la "familia" de 'El Chiringuito'

El programa estrenó este jueves su popular villancico con un montaje en el que aparecen Andy y Lucas desde el estudio de grabación y el plató del programa, donde interpretan el tema que ellos mismos han compuesto. Además, se muestran imágenes de todo el equipo del programa de celebración.

"La diversión nos envuelve, en la victoria o derrota, emoción, sentimientos se unen por completo brindando los momentos que te llenan de alegría", comienza el villancico, que homenajea al programa deportivo. "La pasión del debate, somos una familia, el fútbol, un sentimiento, a cada gol de la vida y Pedrerol que nos guía", reza el pegadizo estribillo del villancico.

El villancico de Navidad de 'El Chiringuito de Jugones'.

Pedrerol y los colaboradores del programa aplaudieron el villancico después de su estreno. "Pegadiza", "muy chula" y con "mucho ritmo", dijeron, además de bromear con la 'dificultad' de la letra: "Había gente que no se sabía el 'lo lo lo lo lo'", señalaron, entre risas.

El presentador del programa agradeció a Andy y Lucas haber participado en su felicitación navideña. "Qué bonita", repitió Pedrerol, quien contó que el dúo gaditano interpretará este tema en su gira de despedida. "Me dicen que la van a cantar", aseguró.

Hace unos días, el programa de Atresmedia mostró cómo se había gestado el villancico. El colaborador Juanfe Sanz se trasladó hasta Cádiz, donde el dúo tienen su estudio de grabación. "¿Nivel de dificultad?", les pregunta. "10", responde Andy.

Lucas admite que no les ha costado crear la canción porque son fans del programa. "En nuestra casa es vital ver El Chiringuito. El programa es alegría, por las noches nos da vida", cuenta Lucas. En este sentido, ambos creen hacer dado "en la tecla" con el villancico. "Va muy acorde con lo que es el programa. Ha quedado un pedazo de canción. Nosotros lo hemos hecho con mucho orgullo", destacan.

🎶 ¡ASÍ SE GRABÓ NUESTRO VILLANCICO! 🎶



🌟 @_AndyyLucas_, dos magos en el estudio de grabación.



🔝 @JuanfeSanzPerez nos enseña todos los detalles. pic.twitter.com/qi0UM1fOjW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2023

El año pasado, el programa de Pedrerol felicitó las fiestas navideñas a sus seguidores con un villancico compuesto por ellos mismos. "Regresaron los abrazos y volver a estar juntitos", comenzaba cantando el presentador, que cedía el testigo a sus colaboradores: "Que la vida es medio día y sonriendo se vive mejor. Y aunque no tengamos playa, vente a nuestro chiringuito. Tus problemas pon en 'pause'. Hazte ese favor".

"Cada noche risas combativas con debate y exclusivas, con sinceridad y pasión. La ilusión y la verdad banderas de un programa con un lema cada vez más y mejor. Cada año más, contando siempre contigo. Cada año más, con la luna como testigo. Cada año más, crece y crece y de a poquito la familia chiringuito", decía la letra de la canción.

