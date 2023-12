El hijo del exfutbolista Dani Güiza, a la conquista de Carlota Boza ('LQSA') en un reality de Telecinco

A Carlota Boza la hemos visto crecer en La que se avecina por interpretar a Carlota Rivas, la hija mayor y rebelde de los Cuquis, Amador (Pablo Chiapella) y Maite (Eva Isanta). Ahora, la actriz de 22 años es junto a Josué Bernal, Iván Díaz y Gala Caldirola, la protagonista de 24 horas para enamorarte, el dating de Mtmad, el canal de vídeos de Mediaset España.

Lo curioso es que Carlota Boza está siendo pretendida por el hijo de uno de los futbolistas españoles más recordados: Dani Güiza. Christian González es el vástago mayor del campeón de Europa con España en 2008, tiene 20 años, es camarero y le encanta practicar skate y hacerse tatuajes. Otro dato interesante es que fue compañero de clase Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

El joven ya está desplegando sus artimañas de seductor para conquistar a la intérprete, con la que ha tenido su primera cita en Jerez de la Frontera. Y lo cierto es que Christian no ocultó para nada quién era. Dani Güiza estuvo casado con Rocío Aranda, madre del primero de sus tres hijos. A los tres años de su nacimiento, se separaron. Antes, tuvo una relación con Nuria Bermúdez y se casó con Rocío Herrera.

"Ha sido jugador profesional desde muy pequeño. Nadie ha metido más goles que él siendo español en la liga española", dijo Christian sobre los logros de su padre, quien fuera pichichi de la competición. El muchacho contó que siempre ha estado "viajando con él", aunque ahora no tienen relación, algo que ya contó Sálvame. "He tenido problemas con él y con la familia", decía a Carlota. "Intento demostrarle que puedo seguir adelante y puedo conseguir las cosas sin él".

Christian explicó que actualmente vive con su madre y que no cesa en su empeño de contactar con su padre a través de mensajes. "Intento mantenerle informado, aunque no me responda sé que le gustaría saber cómo me va la vida", contaba. Más allá de ser el crush de Carlota en 24 horas para enamorarte, Christian heredó de su padre su pasión y el talento por el fútbol jugando como delantero y extremo izquierdo en el CD El Torno, de la Tercera Andaluza.

