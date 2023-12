Nuria Roca desvela la "horrorosa" experiencia laboral que le hizo pasar la "mayor vergüenza"

El Hormiguero vivió un jueves más de tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Por supuesto, era una noche especial, dado que la invitada de lujo era Isabel Preysler, quien venía a promocionar su docu-reality en Disney+ y que es madre de la marquesa de Griñón, quien se quedó al debate. Pero la protagonista en el debate fue la presentadora de La Roca y es que tocó hablar de la peor experiencia laboral y es ahí donde la de Moncada resaltó.

Y es que las situaciones 'tierra, trágame' son bastante habituales. El tema surgió tras los ladridos que se colaron en el parlamento europeo justo antes de la intervención de Pedro Sánchez. Una situación que fue tomada a risa por todos los parlamentarios. De ahí, que Pablo Motos preguntase si alguno había vivido una experiencia similar. Fue ahí cuando la valenciana confesó que llegó a vivir la "mayor vergüenza" del mundo a la hora de presentar un evento.

"Creo que fue la mayor vergüenza que yo he pasado en la vida, la vez que presenté un acto, un evento, y no fue nadie. Cuando digo nadie es nadie, pero nadie, nadie ni una sola persona", confesaba entre risas, recalcando que lo que decía era literal. "Nadie ni un alma", incidía. "Ni una sola persona ni ningún medio, que era una presentación", agregaba Juan del Val.

Claro, dado que Roca compartía que nadie había acudido, Tamara Falcó no dudó en preguntarle al escritor si "el marido había ido". Por supuesto, el autor compartió que "el esposo siempre está", lo que significa que la presentadora se refería al público ajeno. Por supuesto, Nuria Roca quiso aclarar qué había sucedido para no se presentara absolutamente nadie.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

"Tenía mucha curiosidad por saber qué había pasado. Era un evento en una feria de muestras y el acto era justo al final. Me dijeron que, como todo el mundo era de fuera, habían cogido ya los trenes y los aviones para irse. Esa era la excusa que a mí me reconfortó, pero la verdad es que no fue nadie", señalaba.

Isabel Preysler no daba crédito a lo sucedido, compartiendo que habría sido "horrible" para la periodista. "Sí, fue horroroso, la verdad es que lo pasé mal, pero me curtió", revelaba, resaltando la parte positiva de la experiencia. Su marido quiso echarle un capó y confesó que vivió algo parecido en una firma de libros. "Era de uno que hicimos tú [Nuria Roca] y yo. Ese día, además, pusieron seguridad y vallas para que la gente de la firma no se amontonara, pero no fue nadie. Firmamos los libros a unas dependientas del centro comercial. Fue una ruina horrorosa", reconocía. "Vamos, que es la firma de la casa", añadía entre risas Motos.

