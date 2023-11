Juan del Val, sobre su matrimonio con Nuria Roca: "Mañana se puede acabar, no es ningún drama"

Desde que Juan del Val y Nuria Roca confesaran en El Hormiguero que su matrimonio se basa en una "relación abierta", su relación siempre genera un interés especial en los medios de comunicación, así como un morbo en los espectadores. Esto hace que su filosofía de pareja se recoja frecuentemente en los titulares.

Algo parecido ha ocurrido este fin de semana, con una entrevista que el guionista del programa de Pablo Motos concedió a La vanguardia con motivo de la promoción de novela Bocabesada, que ya va por su tercera edición, tal y como reconoció el pasado jueves. "Estoy muy contento. Lo sacas y no sabes lo que va a pasar, pero la verdad es que la acogida está siendo espectacular", dijo.

Pues bien, conscientes de ello, el propio programa que pilota Nuria Roca en las tardes de los domingos en laSexta también quiso jugar con las declaraciones que había ofrecido el escritor sobre su matrimonio. "No sólo podría estar en crisis Sergio Ramos y Pilar Rubio", dijo una de las colaboradoras de La Roca ante la intriga de la presentadora. "Me he encontrado con este titular, ya lo siento Nuria, del propio Juan del Val".

Como mostraron en pantalla, el encabezamiento del artículo versaba de la siguiente forma: "Juan del Val: "Mi relación con Nuria Roca podría acabar mañana". La valenciana primero se extrañó arqueando la ceja, luego sonrió a cámara y, por último, dirigió su mirada a su sonriente marido para que este diera las explicaciones oportunas. "¿Qué pasa mañana, Juan del Val", preguntó ella.

El escritor contó entonces que el viernes acudió a Barcelona para promocionar su libro. Allí le hicieron una entrevista "muy buena", pero aclaró que el titular está "un poquito sacado de contexto". "Lo que dije es una cosa completamente cierta y que le puede pasar a todas las parejas", prosiguió diciendo. "Que mañana se puede acabar".

"Y lo que yo intentaba decir es que esto no es ningún drama. Lo que pasa que la gente es ta retrógrada que no se entiende", añadió. "Hombre, no es ningún drama, pues depende", espetó Nuria, a lo que Juan replicó: "Yo hablaba del carácter de provisionalidad siempre que tú y yo hemos tenido como pareja". La cosa acabó con un divertido tonteo entre la pareja demostrando la buena sintonía que tienen. "Tú la declaración la hiciste el viernes", dijo ella. "Sí, pero tú y yo seguimos juntos. ¿Vamos a ir a cenar luego?", apuntó él entre risas.

