Pedro Piqueras rompe su silencio tras el fichaje de Franganillo por Telecinco: "Es un periodista estupendo"

Desde hace días, no se habla de otra cosa en el sector. El fichaje que ha hecho Mediaset España con Carlos Franganillo no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de un golpe de efecto de Francisco Moreno, nuevo director de los servicios informativos de Telecinco, y toda una declaración de intenciones sobre cuál será el camino a buscar en los próximos años de la cadena en esta materia.

La marcha de Franganillo, quien ingresó en RTVE por oposición en 2008, ha dejado completamente "conmocionados" a sus responsables, pues el periodista había llevado a los Telediarios a uno de sus mejores momentos de audiencia y, lo más importante: logró que la radiotelevisión pública recuperara esa capacidad para ser la referencia informativa en los grandes eventos.

El aterrizaje Franganillo en Fuencarral implica la jubilación de Pedro Piqueras. Tal y como explicó el grupo de comunicación a través de un comunicado, el histórico presentador se retirará de la televisión "por decisión propia a finales de año, tal y como él mismo acordó con la compañía hace meses".

Pues bien, Pedro Piqueras ha roto su silencio en la revista Pronto, en la que ha explicado que tomó la determinación de retirarse "hace tiempo" y que lo puso en conocimiento de Mediaset "en mayo". "En diciembre me marcharé", confirma. Hay que recordar que la compañía que dirige Alessandro Salem desmintió que el manchego fuera a jubilarse, precisamente a mediados del mes de mayo.

El presentador, de 68 años, también elogia a Franganillo, su "sustituto" al frente de la segunda edición de Informativos Telecinco, que tratará de ponerle las cosas difíciles a Vicente Vallés. "Es un periodista estupendo, en cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado".

"Dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por la falta de tiempo, como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia", dice sobre su jubilación.

Precisamente, sobre este tema habló con Jesús Calleja en un programa emitido en marzo. Por entonces, su pensamiento era bien diferente. "Cada vez que lo pienso me da un poco de pereza hacerlo, la verdad, porque yo tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta. Me tendrían que echar para que me jubilara", le dijo a su compañero de cadena. "Cuando un día, muy lejos, deje de trabajar, me imagino una vida así, con amigos, en unas banquetas, tomando algo".

Piqueras terminó por hacer una importante reflexión: "No me arrepiento de lo que he hecho, sino de lo que no he hecho". Y puso un ejemplo muy claro: "Saliendo a las diez de la noche todos los días, te pierdes el primer plato de cualquier cena, porque casi todos tus amigos, cuando llegas, están casi en el postre. Ir al cine un jueves por la tarde, o el día del espectador, yo no sé lo que es. No he criado a mi hijo".

