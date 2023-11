Carlos 'El Yoyas' se mofa de la Justicia al pedir a Sánchez la "amnistía" y "condonar" sus deudas con Hacienda

Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia este sábado, el programa de Telecinco Fiesta recibió a Fayna Bethencourt, exconcursante de Gran Hermano y víctima de maltratos de su expareja, el también exparticipante de la segunda edición del exitoso formato de telerrealidad de Telecinco Carlos Navarro, conocido por todo el mundo como 'El Yoyas'.

El catalán fue condenado por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria a cinco años y ocho meses de prisión por hasta siete delitos, seis de ellos por "maltrato continuado" hacia su expareja y sus dos hijos. Sin embargo, Carlos Navarro se dio a la fuga. El condenado no se presentó el día que debía ingresar en la cárcel y, a día de hoy, está en busca y captura.

La canaria compartió en el programa de Emma García su resignación por la situación. "En su día me dijeron que se tardaría de un par de meses y ha pasado un año", dijo muy apenada sugiriendo, además, creer saber el paradero de su exmarido. "Tengo idea de donde puede estar, sí. No permaneces oculto un año si no estás protegido y no hay gente alrededor tuyo que te lo pones fácil".

Fayna reconoció también tener "miedo" porque "es probable que en un espacio breve de tiempo se acerque a mí". "Llegará un momento que incluso pueda prescribir esa pena" y "entonces podrás presentarse en mi casa como un hombre libre". Tampoco entiende cómo a una persona se le dé voz en un medio de comunicación para "clamar por su inocencia". "Le dan esa libertad para seguir machacándome psicológicamente", aseguró.

Pues bien, este mismo domingo El Mundo, el mismo medio que dio voz a Carlos Navarro hace un año, recoge unas declaraciones casi surrealistas del condenado, que sigue oculto y que se jacta de la situación política actual por llegar a pedir a Pedro Sánchez "el indulto o la amnistía" y "condonar" sus deudas con Hacienda".

En esta información se habla también de que su abogado asegura que "el testimonio de Fayna está contaminado al ser una sola denuncia" achacando tener elementos en común con el relato Pena y olor a fresa del libro Cianuro y chocolate que ella misma publicó en 2016. Eso sí, el letrado no defiende bajo ningún concepto que Carlos Navarro se encuentre en busca y captura.

