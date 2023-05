Mediaset jubilará a Pedro Piqueras: dejará de presentar 'Informativos Telecinco' al finalizar esta temporada

La revolución que está llevando a cabo la nueva cúpula de Mediaset España, con Borja Prado y Alessandro Salem a la cabeza, no afectará a los contenidos de entretenimiento únicamente. El área de Informativos también sufrirá importantes cambios, de cara a la próxima temporada. El más significativo es la salida de Pedro Piqueras después de 17 años presentando las noticias en Telecinco.

El manchego, de 68 años, dejará de presentar los informativos a final de temporada, según informa El Televisero. Su marcha de la cadena implicará un relevo en la dirección de la sección y una reestructuración en cuanto a presentadores. Recordemos que, actualmente, Piqueras se encarga de pilotar la edición de las 21.00, mientras que David Cantero e Isabel Jiménez se encargan del que se emite a las 15.00.

Además, en los planes de los directivos de la compañía con sede en Fuencarral también está el cambiar por completo el plató de Informativos Telecinco. El medio anteriormente citado dice que el skyline de Singapur (lleva formando parte del decorado desde el 28 de agosto de 2006) tiene los días contados, pues el objetivo es adaptar el estudio a los nuevos tiempos.

Lo cierto es que Pedro Piqueras ha sido el máximo damnificado después de que Telecinco perdiera los derechos de Pasapalabra. Durante años, sus informativos fueron líderes de audiencia gracias, en parte, al tirón que tenía el concurso que presentaba Christian Gálvez. Todo empezó a cambiar cuando el formato empezó a ser emitido en Antena 3 y la balanza se fue decantando en favor a las noticias de la primera cadena de Atresmedia.

Antena 3 Noticias 2, la edición que pilota Vicente Vallés, lleva 33 meses consecutivos liderando y la distancia es de casi nueve puntos. A lo largo de los últimos meses, Pedro Piqueras ha tenido que lidiar con estrategias desastrosas. Por ejemplo, en noviembre de 2022, la emisión de Café con aroma de mujer dejó a sus informativos en mínimos.

"Me tendrían que echar para que me jubilara"

Hace unas semanas, el periodista habló con Jesús Calleja sobre su jubilación en Mediaset. "Cada vez que lo pienso me da un poco de pereza hacerlo, la verdad, porque yo tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta. Me tendrían que echar para que me jubilara", aseguró dejando claras cuáles eran sus intenciones.

"Cuando un día, muy lejos, deje de trabajar, me imagino una vida así, con amigos, en unas banquetas, tomando algo", comentó a su compañero de cadena mientras tocaba el piano. Piqueras, además, contó que recaló en Telecinco gracias a Paolo Vasile. "Yo estaba en RNE de director general y, en ese momento, un día, cuando ya se me acababa la excedencia y teóricamente tenía que volver a Antena 3, vi que realmente no había un gran interés por que volviera, por lo que fuera", dijo.

Un encuentro fortuito con el empresario italiano en el aeropuerto de Barajas propició su fichaje: "Él llegaba y yo salía y me dijo 'Piqueras, tenemos que hablar un día'. Y así fue. Me dio su tarjeta y yo la verdad es que no le llamé. Y un día hablando con un amigo en común me dijo 'oye, Paolo Vasile está interesado en hablar contigo', y entonces me ofreció entrar en Telecinco. La verdad es que en ese momento me dio la oportunidad de volver a hacer informativos en televisión".

Telecinco niega que Piqueras vaya a abandonar

A raíz de la repercusión que ha tenido la noticia sobre la marcha de Pedro Piqueras, Mediaset España ha enviado una nota aclaratoria a los medios de comunicación que versa de la siguiente forma: "No hay nada al respecto de que Pedro Piqueras vaya a abandonar Informativos Telecinco".

