La llamada de Pedro Sánchez a Jorge Javier Vázquez el día después de la cancelación de 'Sálvame': "Acepté la oferta"

Los rostros de Sálvame poco a poco van digiriendo la noticia sobre su cancelación. El programa dejará de emitirse el próximo 23 de junio en Telecinco después de 14 años en antena. Se trata de una fecha especial para el formato de La Fábrica de la Tele, pues se cumplirán dos años de la muerte de la inolvidable Mila Ximénez. Como saben, el hueco que dejará el magacín lo ocupará un nuevo formato presentado por Ana Rosa.

El adiós definitivo de Sálvame ha estado envuelto en polémica, al vincularle el término 'telebasura', algo que Alessandro Salem, nuevo CEO de Mediaset España, quiso negar en una entrevista reciente. Otros, además, entienden este movimiento en clave política, al liquidar el programa de "rojos y maricones" para dar a la parilla un giro a una línea más conservadora.

El final del programa implica que el futuro de Jorge Javier Vázquez esté más incierto que nunca. El catalán ha sido la cara principal de modelo de Sálvame y, aunque es el presentador de Supervivientes, el cambio de productora -el reality vuelve a Banijay Iberia el próximo curso-, podría llevar consigo una renovación de caras. "Me quedan dos años de contrato", aseguró en La matemática del espejo, el programa de Carlos del Amor La 2.

[¿Y si Antena 3 fichase a Belén Esteban tras el adiós de 'Sálvame'? El poder de su transversalidad]

A lo largo de estos días, Jorge Javier no ha dudado con tomarse a risa la cancelación de Sálvame. "A mí la derecha no se me da muy bien", dijo a modo de dardo político mientras colgaba un cartel de 'se traspasa' en la puerta del plató. Pero ha sido este miércoles, cuando el de Badalona se ha sincerado sobre el asunto en su blog semanal de la revista Lecturas.

"A Sálvame le he dado la vida entera y no me arrepiento", escribe. "Cuando digerí la noticia me dio un bajón. Me pregunté: '¿y ahora qué voy a hacer?'. Se me vino el mundo encima. Tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad".

"He estado a punto de llorar varias veces al día"

De hecho, Jorge Javier admite que ha estado "a punto de llorar varias veces al día" y que, por suerte, ha sabido encajar bien el final del programa que supuso su éxito definitivo en Telecinco. "El alcohol no es buen compañero. Cuando me enteré del final del programa pensé: 'menos mal que no me pilla bebiendo".

"He amado y odiado a este programa, por lo vivido con Sálvame es inusual. Raro. Así que, desde aquí, les digo a mis compañeros: habéis hecho historia", escribe a los colaboradores. También habla sobre las posibles causas que han provocado la cancelación: "Unos señalan a Rocío Carrasco como la destructora del programa; otros aseguran que me lo cargué yo el día que exclamé lo de 'rojos y maricones".

Pero lo más jugoso es que Jorge Javier desvela que Pedro Sánchez le llamó por teléfono el día después de saberse que Sálvame terminaba. "Me emplazó a tomar un café. Acepté la oferta, claro. Ya es hora de que nos conozcamos", narra. Hay que recordar que el presidente del Gobierno protagonizó uno de los momentos históricos del programa.

Ocurrió en la tarde del 17 de septiembre de 2014. Sánchez, que por entonces solo era candidato socialista, llamó por teléfono a Sálvame después de que Jorge Javier dijera en directo que "nunca más voy a votar al PSOE", en relación con el Toro de la Vega de Tordesillas, municipio vallisoletano gobernado por dicha formación política.

El día que Pedro Sánchez llamó a 'Sálvame' en directo.

Sánchez se comprometió con "acabar con el maltrato animal" y le aseguró a Jorge Javier que "nunca me verás en una corrida de toros". Tiempo después, el dirigente cuenta en su libro Manual de resistencia, el motivo por el que llamó a Sálvame. "En aquella época, a finales de 2014, al PSOE se le cuestionaba todo. No estábamos en nuestro mejor momento", relata.

Sánchez cuenta que uno de sus asesores entró a su despacho de Ferraz. "Joder, hasta Jorge Javier". Así que, sin dudarlo, le dijo "pásame con él". En la publicación, además, dice que la llamada fue "espontánea" y que "no sabía que estaba en directo en televisión". Su mujer Begoña fue quien le avisó: "¿Qué has hecho? ¿Has entrado en Sálvame? Está llamando gente a mi oficina, sobre todo mujeres, para felicitarme por lo que has dicho".

En su libro, Pedro Sánchez reflexiona sobre los "prejuicios" que había en aquella a época en salir en ciertos programas. "Estoy pensando en Sálvame, aunque fuera verdad que solo lo ven mujeres mayores e incultas, ¿cuánto vale su voto?", pregunta. "Yo tengo amigos, y digo amigos varones, profesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos, que ven ese programa".

Sigue los temas que te interesan