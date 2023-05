El futuro incierto en Telecinco de Jorge Javier Vázquez, la principal cara del modelo 'Sálvame'

Hace tan solo cinco meses, a mediados de enero, Jorge Javier Vázquez reaparecía en Sálvame tras unas largas vacaciones en las que se había especulado mucho sobre su ausencia. De hecho, muchos medios llegaron a publicar su despido. De ahí que, en su vuelta, el presentador no dudara en cobrarse su particular venganza reprochando que no rectificasen.

"Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba", le reprochaba en tono burlón el presentador a Belén Esteban. "¿Sabes por qué? Porque yo sabía que era mentira y te quería dejar disfrutar de tus vacaciones en México", aseveraba la colaboradora. "Escucha, tú no te creas que los mismos medios que publicaban lo de mi despido hoy han rectificado. ¡Ni uno solo!", sentenciaba el presentador.

Sin embargo, esos medios parece que no iban del todo mal encaminados. Y es que este viernes sabíamos que Mediaset España decidía fulminar de su parrilla Sálvame, que acabará el próximo viernes 16 de junio. En su lugar llegará Ana Rosa Quintana, que volverá a la tarde casi dos décadas después de Sabor a ti.

Se pone así fin a un programa mítico de nuestra televisión y que ha sido pilar fundamental de Telecinco durante los últimos catorce años. También ha influido en la forma de hacer televisión de cualquier programa desde El Chiringuito de Jugones hasta el extinto laSexta Noche.

Pero la gran pregunta que ahora se hacen muchos espectadores es precisamente qué futuro le depara a Jorge Javier Vázquez en esta nueva etapa ya sin Sálvame ni el Deluxe en la parrilla. Sobre todo tras haberse convertido en la principal cara del modelo de Telecinco del que ahora se quiere desprender la nueva directiva de Mediaset España.

De momento, Vázquez es el presentador titular de Supervivientes. Sin embargo, a partir de la próxima edición el programa cambiará de manos y dejará de estar producido por Bulldog TV para volver a manos de Banijay Iberia, concretamente Cuarzo Producciones, la productora de La isla de las tentaciones.

Este cambio por tanto también podrá llevar consigo una renovación de caras y que Vázquez dejase de presentar el reality de aventuras. No obstante, hay que recordar que el presentador renovó su contrato de larga duración el pasado septiembre por dos años más hasta 2024.

Sea como fuera, durante los últimos años el presentador se ha embarcado en numerosos proyectos fuera de la televisión. El catalán se ha adentrado con éxito en el universo literario con las novelas La vida iba en serio y Último verano de juventud y la obra de no ficción Antes del olvido. Además, en teatro, ha protagonizado Iba en serio, Grandes éxitos y Desmontando a Séneca.

Hace unos meses también lanzó un pódcast llamado Los Burros de Fortunato en referencia a Fortunato, el burro que acompaña y vive junto al presentador en su casa. En este pódcast, Vázquez es el presentador y los burros son Juan Sanguino, Isabel Vázquez, Paloma Rando y Carles Cuevas. Es la mítica mesa camilla en la que todos debates y reciben cada semana a un invitado.

Sin miedo a nada

Su futuro, sin embargo, no es algo que preocupe en exceso a Vázquez. De hecho, hace poco el presentador confesaba que se había querido ir dos veces de Mediaset España porque no se sentía querido debido a que Paolo Vasile le había estado "castigando" tras decir que Sálvame era un programa de "rojos y maricones".

Pero, es más, esta misma semana hablaba con Carlos del Amor en La matemática del espejo sobre su futuro. “Yo tengo contrato. Me quedan dos años. Supongo que sí que seguiré, pero lo que decidan, bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía".

"Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran. Que quieren contar conmigo, perfecto; que piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que ya no esté, pues ya está", zanjaba.

Entre tantas reflexiones, el de Badalona confesó su adicción al trabajo. "Cada vez que acababa una temporada en la televisión, pensaba esto me va a matar", dijo. "Cuando te reconoces como adicto, sabes que tienes una enfermedad y que tienes que luchar sí o sí contra ella. El trabajar dignifica, pero la adicción es siempre mala aunque, en medio de todo esto, yo he vivido cosas maravillosas". Lo cierto es que, según las cuentas de La matemática del espejo, Jorge Javier lleva 14.368 horas en antena.

