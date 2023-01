Jorge Javier carga contra los medios que publicaron su despido: "No ha rectificado ni uno"

Jorge Javier Vázquez reaparecía este martes 17 de enero en Sálvame tras unas largas vacaciones en las que se ha especulado mucho sobre su ausencia. De hecho, muchos medios llegaron a publicar su despido y ahora el presentador no ha dudado en cobrarse su particular venganza reprochando que no rectifiquen.

El presentador ha aprovechado una conversación con Belén Esteban para lanzar su pulla a los medios, aunque también le ha reprochado a la colaboradora que no se haya interesado por su supuesto despido.

"Me alegro mucho de verte, estoy muy contenta, que sé que lo has pasado muy bien en tus vacaciones", ha dicho la Esteban, que ha conectado con el programa desde Paracuellos para hablar de la presunta traición de Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa, a la familia Campos.

"Yo, si no te lo digo, reviento. ¿Cuántos años hace que nos conocemos?", le ha preguntado Jorge. "22 o 23", ha recordado la colaboradora. "Hemos estado juntos en los buenos y en los malos momentos...", afirmaba el catalán mientras Belén se mostraba intrigada por lo que quería decirle.

Al ver por dónde iban los tiros, la Esteban se ha justificado: "No te he querido molestar, porque sé que estabas de vacaciones, aunque la gente te había echado, pero yo sé que estabas ahí...", ha expresado.

Pero las explicaciones no han convencido a Jorge Javier, que le ha reprochado su actitud. "Pero vamos a ver, Belén. Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba". "¿Sabes por qué? Porque yo sabía que era mentira y te quería dejar disfrutar de tus vacaciones en México", ha aseverado la colaboradora, arrancando un aplauso del público.

"Yo podía estar dándome cabezazos contra la pared en México, necesitaba un mensaje de apoyo", ha insistido Jorge, asegurando en tono de broma que "el movimiento se demuestra andando". "¿Me quieres pedir perdón?", le ha dicho finalmente.

"Perdón por nada, si estás de puta madre", espetaba Belén. Ha sido entonces cuando la estrella de Mediaset ha lanzado una pulla a los medios: "Escucha, tú no te creas que los mismos medios que publicaban lo de mi despido hoy han rectificado. ¡Ni uno solo!", ha sentenciado.

