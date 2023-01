Mónica López estrena 'Ahora o nunca': "La época de 'La hora de La 1' fue muy dura a nivel anímico"

Mónica López volverá a ponerse al frente de su propio formato en La 1 a partir de este lunes 23 de enero. Tras su agridulce experiencia en La hora de La 1, la presentadora de El Tiempo conducirá Ahora o nunca, un espacio mucho más amable que el magacín matinal. Lo hará, además, en el horario que hasta ahora ocupaba el tramo final de Hablando Claro, que recortará en casi una hora su duración.

En la presentación del formato a los medios, la licenciada en Física compartió con la prensa su ilusión por estrenar este nuevo proyecto que "invita a disfrutar dando el toque de atención de que, si no lo disfrutamos, lo vamos a perder", espíritu del que toma su título.

López se muestra feliz de poder dedicarse a la divulgación en el ámbito en el que es experta: "La ciencia está detrás de cualquier temática que te puedas imaginar. Mi obsesión es que todo esté ligado con lo que contamos. Lo que pasa es que muchas veces la ciencia nos la cuentan difícil, es un lenguaje complicado... Se trata de hacerlo diferente y atractivo. Hay que hacer la ciencia 'sexy'. Tenemos que hacer que el conocimiento sea interesante", explica.

Este tono distendido le permitirá disfrutar más en plató y mostrar una faceta mucho más amable de la que se vio en La hora de La 1, donde ahora confiesa que lo pasó mal por la seriedad de los asuntos tratados. "Toda la parte de crónica de sucesos es durísima. Eso es mucho más jodido que todo lo que publican los medios", asevera. Y añade: "Esa época, a nivel anímico, a mí me resultó muy dura".

A pesar de todo, la presentadora recuerda esa etapa como "una experiencia espectacular" y asegura que "no la cambiaría". Eso sí, tira de su habitual espontaneidad para dar carpetazo al asunto con la frase "esa etapa se acabó y chimpún".

Afortunadamente para ella, le acabó llegando otra oportunidad. Y es que tras su parón veraniego -alargado por una complicada lesión de rodilla- recibió una llamada para este nuevo formato de Catorce Comunicación, el cual compaginará con su puesto en el servicio meteorológico de la cadena. "A mí me gustan los retos, me encanta trabajar, me encanta contar y me encanta la tele. Solo podía decir que sí. Trabajar con la gente con la que trabajo en equipo es maravilloso", afirma.

En cuanto a la franja en la que se emite el programa, que no es precisamente fácil para captar a la audiencia, la comunicadora sentencia: "¡Solo podemos subir!". Y agrega: "Yo confío mucho en el programa y creo que es una franja muy bonita. Los niños salen del cole, la gente está haciendo de comer o terminando el teletrabajo... Es una franja amable y la idea de Ahora o nunca es una oferta diferente".

Sobre si volvería a tratar asuntos políticos en televisión, Mónica es tajante: "¡Quita, loco! Qué cosas tiene esta gente joven", bromea. Lo tiene tan claro como que el sesgo del que la acusaban en La hora de La 1 no va a influir en Ahora o nunca: "La ciencia no tiene color político, es como El Tiempo. Yo salgo a la calle y la gente me quiere. Me ven El Tiempo y me han visto toda su vida, he estado en su casa contándole qué tiempo va a hacer mañana y la gente sigue llevando eso dentro, es mi percepción", zanja.

