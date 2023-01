Belén Esteban anuncia que vuelve al cine: "Cuando hice 'Torrente' no era mi mejor momento, ahora sí"

Sálvame ha comenzado la tarde cebando una noticia bomba que tenían sobre Belén Esteban. El programa vespertino aseguraba que era algo que "habían descubierto" y que Belén todavía no había dicho públicamente. Tanto es así, que ha sido a las 18:15 horas cuando han decidido emitir un vídeo donde se desvelaba el "secreto" de la 'princesa del pueblo'.

La noticia que ha dejado boquiabierta a la audiencia es el retorno de Belén Esteban al cine, y es que la de San Blas volverá al mundo de la interpretación en una nueva película que se encuentra en mitad del rodaje; Ukelele para dos, dirigida por Enrique García y donde se interpretará a ella misma.

La colaboradora ha confirmado esta información con una gran sonrisa en su rostro, dejando ver la ilusión que le hace estar inmersa en este nuevo proyecto junto a otros actores. "No puedo hablar mucho de la película. Se está grabando ahora. Vamos a estar grabando. Estoy muy ilusionada porque sabéis que una película lleva mucho trabajo", comenzaba diciendo.

[Belén Esteban confiesa estar "muy enfadada" con Belén Rodríguez: "Me ha dejado de chivata y me ha destrozado"]

"Todavía no hemos acabado la película. Seguimos rodando, y estoy muy ilusionada", insistía. "Estoy muy contenta de la oportunidad que me ha dado Enrique García. Es un director extraordinario", añadía. Además, desde su programa le han dado la enhorabuena y ha recibido un fuerte aplauso de todo el plató.

Pero sobre todo, la colaboradora daba una noticia que le hacía especial ilusión: "La película se llama Ukelele para dos y tenemos que seguir grabando. Estoy muy contenta de poder decir que el año que viene voy a ir al Festival de Málaga".

Asimismo ha revelado que una de las localizaciones donde han grabado ha sido Marbella, pero no ha querido desvelar más detalles. De la misma forma, Kiko Matamoros le ha preguntado cómo ha sido aprenderse el papel, algo que ha confesado que le ha costado. "He tenido que estudiar mucho, porque lo quería hacer perfecto. Yo hago un papel de mí pero hay algo que os va a sorprender mucho. Me sentí muy bien y muy cómoda".

No es la primera vez que Belén Esteban trabaja en el mundo de la interpretación. La primera vez que se dejó ver como actriz fue en el año 2005 en el cortometraje Petunias. Posteriormente, en el año 2011 le llegó una de sus grandes oportunidades, donde participó en la cuarta entrega de Torrente, de Santiago Segura. "Cuando hice el papel de Torrente no era el mejor momento de mi vida, pero ahora lo estoy disfrutando con locura", añadía Belén.

