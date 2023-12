El dardo de Isabel Preysler a Mario Vargas Llosa: "Mi última ruptura no me dolió nada"

Isabel Preysler (72 años) se ha sentado en el plató de El Hormiguero para presentar su especial de Navidad, disponible en Disney+. Como en la serie, a lo largo de la entrevista con Pablo Motos (58), la reina de corazones ha hecho referencia a sus parejas. Ha recordado de una manera muy especial a Miguel Boyer y ha tenido algún guiño con Julio Iglesias (80). Pero esta vez tampoco se ha olvidado de Mario Vargas Llosa (87), a quien precisamente no menciona en su documental.

La socialité no lo ha nombrado directamente, pero el escritor se ha convertido en uno de los protagonistas involuntarios de la conversación. Isabel Preysler le ha enviado un claro dardo cuando Pablo Motos le ha preguntado si con el paso de los años le duelen menos las rupturas.

"Sí, claro. Con los años todo duele menos. La última no me dolió nada", ha confesado entre una risa pícara sobre su separación de Vargas Llosa.

[El misterio de Mario Vargas Llosa: por qué Isabel Preysler lo ha marginado en su 'reality' tras casi una década juntos]

Fue hace casi un año, el 28 de diciembre de 2022, cuando salió a luz que la socialité y el Nobel peruano ponían fin a su historia de amor tras casi ocho años de relación. Desde entonces Preysler se ha mostrado discreta, sin hacer referencia a la ruptura. Pero en la noche de este jueves, 14 de diciembre, no ha perdido la oportunidad para pronunciarse al respecto. Eso sí, siguiendo su línea, no se ha extendido en el tema.

Previamente, Pablo Motos le ha preguntado si le gusta tener su propio espacio para disfrutar de la soledad, incluso cuando ha mantenido una relación de pareja. Preysler ha respondido que sí, pero ha confesado que es una cuestión que no han comprendido todos los hombres con los que ha estado. "Alguno no lo ha entendido, pero sí me ha hecho falta aunque alguno no lo haya entendido", ha asegurado Isabel. "Yo creo que a todo el mundo le hace falta", ha insistido.

Este mismo comentario se evidencia en su especial, Isabel Preysler: Mi Navidad de Disney+. En un momento del primero episodio, es preguntada por sus instantes de paz y soledad y, sin dudarlo, responde: "Es algo que yo valoro mucho, mi momento de tranquilidad y eso no todas las parejas lo entienden".

En El Hormiguero ha afirmado que "cada pareja es un mundo", cuando el presentador se ha interesado por el tema del desgaste de la pareja. "Un problema" o "una desgracia", así como "no respetar el espacio", son algunos de los motivos que pueden acabar con una relación, según Isabel Preysler.

Isabel Preysler junto a Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. Antena 3

El tema de los celos también ha sido clave en su relato. En su momento, en unas declaraciones que concedió a ¡HOLA! al confirmar la noticia de su ruptura con Vargas Llosa, Preysler llegó a revelar que el escritor estaba dominado por los "celos infundados". "Isabel tiene una dignidad y una educación exquisita, que no sabe de faltas de cortesía. Ella lo único que desea es vivir una vida tranquila, disfrutar de sus nietos y su libertad; y, sobre todo, que su hogar continúe siendo ese lugar en el que su gran familia encuentra un refugio", se podía leer en la citada publicación respecto a su separación.

Ahora, en El Hormiguero, ha dicho que "no hay celos razonables". "Hay celos más light y menos, pero al final todos terminan siendo malos", ha sentenciado segundos antes de que enviara un claro dardo a Vargas Llosa que se ha convertido en el punto álgido de la conversación.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, en una imagen de archivo. Gtres

Su historia de amor

Isabel Preysler y Vargas Llosa se conocieron en febrero de 2015 y desde entonces fueron inseparables. Sus inicios no fueron fáciles. La madre de Tamara Falcó (42) había perdido a su marido poco antes y el escritor lidiaba con la oposición de sus hijos, que vieron cómo su madre, Patricia, era abandonada por otra mujer tras 50 años de amor.

La socialité y el Nobel estuvieron juntos hasta diciembre de 2022. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión", confesó entonces Isabel Preysler en su revista de cabecera.

