El consejo que Isabel Preysler le ha dado a Tamara Falcó sobre su trabajo en ‘El Hormiguero’

La celebrity Isabel Preysler ha sido la encargada de cerrar El Hormiguero este jueves, pues acudió a Antena 3 a promocionar su nueva serie documental, Isabel Preysler: Mi Navidad, disponible en Disney+. La presencia de la filipina provocó que la entrevista de Pablo Motos se alargase más de lo que él mismo había calculado, y es que hicieron un amplio recorrido, no solo por su forma de celebrar la Navidad, sino también a su vida personal y sentimental.

Una parte importante de la charla giró alrededor de cómo es su relación con su hija, Tamara Falcó, de la que comentaron hasta su famosa boda del verano pasado. Tamara es colaboradora del formato, y acude en la parte de la tertulia, y por eso le propuso a Isabel que se quedase para participar. “Bueno, puedo. No es que aporte mucho”, reconocía la conocida socialité.

Pablo Motos le ofreció entonces que se quedase y que le pondría agua; así, desveló que Tamara gasta “dos litros”, porque tiene un truco: bebe agua cuando no quiere hablar. “Yo le he dicho que tiene que intervenir un poquito más”, reconocía Isabel, consciente de que Falcó no da el mismo juego que sus compañeros Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca.

Más adelante, volvió a salir el tema de la tertulia y el trabajo de Tamara. Isabel aseguró que “la ve siempre”, e insistió en que “debería intervenir un poco más”. “Nuria, Juan y Cristina tienen mucha más experiencia y va con más cautela”, añadía Preysler. Tamara, que veía todo desde fuera, quería aportar alguna opiniones, pero le dijeron que no era posible. “Está prohibido, hasta la tertulia”, le advirtieron.

De Tamara también dijo que es “la más divertida de todos” sus hijos, “la que nos da alegría, es la alegría de la casa”. “Con Tamara lloramos de risa”, diría también. Sin embargo, no suele hacer caso a sus consejos, aunque le suele responder “sí, mami” a todo.

Cuando por fin llegó la tertulia, Isabel se quedó. Y Tamara, al sentarse, cogió su taza y bebió. “¿Ya estás bebiendo agua y nos hemos empezado?”, le preguntaba con humor Pablo Motos, pero la marquesa de Griñón le aclaraba que estaba aprovechando antes de que le preguntasen, aunque finalmente le acabó pillando con la boca llena.

