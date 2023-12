La emoción de Isabel Preysler al hablar en 'El Hormiguero' de Miguel Boyer: "Me divertía muchísimo con él"

En el catálogo de Disney+ se puede disfrutar de la serie documental Isabel Preysler: Mi Navidad, una producción que este jueves ha promocionado la propia protagonista en El Hormiguero, en Antena 3. Isabel ha estado francamente cómoda con Pablo Motos, tocaron todo tipo de temas, principalmente, con la Navidad como centro de las preguntas.

Sobre esta nueva producción, Pablo Motos comentó cómo salen imágenes del pasado, “con tus hijos pequeños, y personas que ya no están, como Miguel Boyer”. “Miguel era una persona que la gente que no le conocía le encontraba una persona muy estricta, muy dura, muy seria. Y en casa era todo lo contrario. Con mis niñas era amoroso, muy cariñoso, con mucho sentido del humor, hasta divertido. Con Miguel me divertía muchísimo. Pero comprendo que para las personas de fuera le viesen como el ministro serio, pero en casa no era así, y le gustaba celebrar la Navidad. Celebrábamos todo lo que a las niñas le gustase celebrar”, relataba la invitada.

“Nadie daba un duro por vuestra relación…”, deslizaba Motos, y ella le daba la razón. “Es verdad. Y estuvimos 26 años juntos”, reconocía Isabel, que sorprendió al decir que le parece “horrible” escucharse en una grabación. “Yo escucho a esa persona hablando y pienso: será imbécil, y no soy imbécil”, sentenciaba.

“Dices en el documental que eres muy fuerte. ¿Eres fuerte o te has hecho fuerte?”, quería saber Motos. “Creo que soy fuerte. Pero cuando Miguel se enfermó, fue cuando me di cuenta lo fuerte que era de verdad. Fue muy duro lo de Miguel, había mañanas en las que no me quería levantar de la cama”, explicaba Isabel, en referencia al ictus que Miguel sufrió en 2012.

“Que tu vida cambie 180 grados en unos segundos es muy duro, ver cómo ha cambiado y es otra persona casi, para todos, para mí y para los de la casa. Miguel estuvo dos meses en la UCI y después dos años y ocho meses enfermo, y le cuidamos muchísimo, dentro de toda la casa, pero era durísimo ver a un Miguel Boyer brillante como era a un Miguel ya cambiado”, se sinceraba. Además, reflexionaba en cómo ella tenía recursos para pagar médicos y especialistas, y pensaba que cómo se las apañarían las personas que no tuviesen ese dinero. Al hablar de Miguel, la emoción de Isabel era más que notoria.

“En ese momento me di cuenta de lo fuerte que era de verdad”, @isabelpreysler recuerda la enfermedad de Miguel Boyer #PreyslerEH pic.twitter.com/lsYxWmEsS0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 14, 2023

Más adelante, Pablo Motos le preguntó a Isabel por las razones que una pareja se desgasta, según su experiencia. “Cada pareja es un mundo, siempre hay un problema, con un hijo, del trabajo, económico, una desgracia, esas cosas desgastan o unen. Cada pareja es un mundo. Una de las cosas que puede desgastar es no respetar su espacio”, exponía, a la vez que añadía que para ellas no hay “celos razonables”, y que los hay “más light y menos ligth, pero todos terminan siendo malos”. Pablo también le preguntó si las rupturas duelen menos a estas alturas de su vida. “Sí, con los años todo duele menos. La última no me dolió nada”, respondía con picardía, en referencia a Mario Vargas Llosa.

Para ella enamorarse tiene “que admirar a una persona, y lo que más admiro es la inteligencia. Cuando esa persona yo la admiro y la encuentro inteligente es un paso muy muy grande”. “De lo último que te puedes cansar en la vida es de la inteligencia…”, insistía Isabel, a lo que Pablo Motos añadía que “y de los orgasmos. Nadie dice qué monótonos los orgasmos”. Una reflexión que Isabel nunca había pensado, pero Motos sí, tal como ambos explicaron.

